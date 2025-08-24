Vatandaşların arasına karışıp sıra bekledi! Uçak önünde dikkat çeken görüntü: Kim bu bakan?

Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un uçak sırasındaki görüntüsü dikkatlerden kaçmadı. Ersoy'u sırada gören vatandaşlar telefona sarıldı.

UÇAK İÇİN SIRAYA GİRDİ

Antalya-Ankara seferini yapacak uçağa binecek yolcular uçağın önünde sıraya girdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da vatandaşların arasına karışarak sıradaki yerini aldı.

Sıranın kendisine gelmesini bekleyen Bakan Ersoy daha sonra uçaktaki yerini aldı.

VATANDAŞ O ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

Ersoy'un sırada beklediğini gören bir vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.