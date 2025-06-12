HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Vatandaşların tatil hayalini sattılar! Tatil yok, iade yok, mağduriyet var

Tatil planı yapan vatandaşlar kötü bir sürprizle karşılaştı. Dubai, Phuket, Bali gibi noktalarda yurt dışı turu hayali kuran vatandaşların hayalleri suya düştü. Instagram'dan buldukları Pera Tur isimli şirketle anlaşıp tatile çıkma planı yapan vatandaşlar, ödeme yapmalarına karşın bir türlü tatile gidemeyince mağdur edildiklerini anladı. Sayılı günler kala tatilleri iptal edilen vatandaşlar turdan paralarını istediklerinde 'Şirket kasasında para yok' sözüyle karşılaştılar. İşte detaylar...

Vatandaşların tatil hayalini sattılar! Tatil yok, iade yok, mağduriyet var
Cansu Akalp

Tatil sezonu açıldı. Vatandaşlar tatil için nereye gideceklerini araştırıyorlar. Hayallerinin tatilini yapmak isteyen ve 'Pera Tur' isimli firmadan yurt dışı turu satın alan vatandaşlar, hayatlarının şokunu yaşadı.

NE TUR DÜZENLENDİ NE PARA İADESİ YAPILDI!

Vatandaşa hayali tur satan firma ne tur düzenledi ne de para iadesi yaptı. Aldıkları tur sürekli ertelenince firmadan paralarının iadesini isteyen yüzlerce vatandaş, firma tarafından sürekli oyalandı.

gdfgdfgdg

Sabah'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre; Mağdurlardan Tuğçe M., Adana çıkışlı Dubai turu için 20 bin lira ödeme yaparken Zümrüye U. Tayland turuna 42 bin 530 lira, Ufuk K. ise balayı turu için firmaya 130 bin lira yatırdı. Sosyal medyada da hakkında birçok şikâyet bulunan firma hakkında mağdurlar savcılığın yolunu tuttu. İddiaların odağındaki firma telefonlara cevap vermezken mağdurlar, yaşadıkları mağduriyeti anlattı:

GDFGDG

"PARAMIZI İSTEYİNCE 'ŞİRKET KASASINDA PARA YOK' DEDİLER"

17 kişilik ekiple Dubai turu satın alan Tuğçe E. (39), "Arkadaşımız aracılığıyla bu tur firmasını keşfettik. Firma yetkilileri, kişi sayısını artırırsak indirim yapacakları şeklinde beyanda bulundu. Dubai, bizim de gitmek istediğimiz bir rotaydı. Nisan ayında doğum günümde planlamaları yaptık. Mart ayı başlarında kişi başı 20 bin liradan ekip olarak toplam 350 bin lira ödeme yaptık. 8 Nisan'da gidecektik ama Adana çıkışlı turun iptal olduğunu söylediler. Bizim bu turu seçmemizdeki tek neden de Adana çıkışlı olmasıydı. Sonra 1 Mayıs tarihinde sözleştik, ben de iş yerimden bu tarihte izin aldım.

48 saat önce haber vermeleri gerekirken bilgilendirme yapmadılar; defalarca aradık, açmadılar; herhangi bir bilgi dahi vermediler; paramızı da iade etmediler. Paramızı istemeye devam edince 'Şirket kasasında para yokmuş.' dediler. Aylardır mağduruz, hayalimiz yarım kaldı. Başkaları mağdur olmasın." şeklinde konuştu.

FDSDFSD

PARA İADE İSTEĞİNE 'PANDEMİ' BAHANESİ

2024'ün kasım ayında firmadan 6 kişilik Tayland turu satın aldığını söyleyen Eskişehir'de yaşayan Zümrüye U. (42), "Oteli öğrenmek için firmayı aradığımda turun iptal edildiğini tesadüfen öğrendim. Beş gün kala turumuz iptal edildi. En son 3 Haziran'da para iadesi yapılacağı söylendi ama hâlâ bir ödeme gerçekleşmedi.

GGDGFDFG

Bizi sürekli oyalıyorlar, bir senedir mağduruz. Bu arada ben dalgıcım, Tayland'da da dalış yapmak istiyordum. 40 bin 540 lira ödeme yaptım, paramızı istediğimizde de pandemi dönemini bahane ederek borçlandıklarını söylüyorlar." dedi.

BALAYI HAYALLERİ YARIM KALDI

Balayı için eşiyle Endonezya'da bulunan Bali Adaları'na gitmek için tur satın alan Ufuk K. (26) ise "Ekim ayından beri parça parça ödeme yaptık. Turumuzun kalkış zamanı 6 Haziran'dı, 3 Haziran'a kadar gayet ilgili konuşuyorlardı. Eşimin de daha önce arkadaşları bu turla yolculuk yapmışlar. Biz de ona güvenerek sıkıntı olmayacağını düşündük. 3 Haziran'da elinde olmayan sebeplerle turun iptal edildiğini söylediler. Ardından sürekli oyalandık ve oyalamalar devam ediyor. Eşimle toplam 130 bin lira ödeme yaptık. Yeni evli çiftiz, bu tur için heyecanlıydık. Balayı hayalimiz çöp oldu.

FGDFGDFG

Bu tur için düğünde takılan takıları bozdurduk. Bütün paramızı aldılar, ödeme yapmalarını istedik. Oyalayıcı cümlelerden artık bıktık, kandırıldığımızı anladık. Bizim gibi yüzlerce mağdur var. Savcılığa da 'nitelikli dolandırıcılık' tan suç duyurusunda bulunduk." ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yolda yürüyen adamı vahşice katletmişti! Kan donduran sözlerYolda yürüyen adamı vahşice katletmişti! Kan donduran sözler
Kılıçdaroğlu bugün İmamoğlu'nun ziyaret edecekKılıçdaroğlu bugün İmamoğlu'nun ziyaret edecek

Anahtar Kelimeler:
tatil vatandaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sane resmen G.Saray'da! F.Bahçe de istemişti, Sarı-Kırmızılılar'ı seçme nedenini açıkladı

Sane resmen G.Saray'da! F.Bahçe de istemişti, Sarı-Kırmızılılar'ı seçme nedenini açıkladı

Asgari ücret için 'büyük bir ihtimalle' diyerek tarih verdi!

Asgari ücret için 'büyük bir ihtimalle' diyerek tarih verdi!

Kabineyle ilgili yeni kulis! Bu kez köklü değişiklik geliyor

Kabineyle ilgili yeni kulis! Bu kez köklü değişiklik geliyor

Mezarlık skandalı! Yakınlarının yanına gittiler, gördükleriyle dünyaları başına yıkıldı

Mezarlık skandalı! Yakınlarının yanına gittiler, gördükleriyle dünyaları başına yıkıldı

İsrail yakalayana 750 bin dolar verecek! Lakabı: ‘Kassam'ın Hayaleti’

İsrail yakalayana 750 bin dolar verecek! Lakabı: ‘Kassam'ın Hayaleti’

Hakim karşısına çıkacaktı! İmamoğlu'ndan dikkat çeken karar

Hakim karşısına çıkacaktı! İmamoğlu'ndan dikkat çeken karar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.