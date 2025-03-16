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Vatikan’dan Papa'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama

16.03.2025 11:39
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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un iyileşmesinin devam ettiği fakat hastane ortamında tıbbi tedaviye ihtiyaç duyduğu bildirildi.

Vatikan’dan Papa'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle bir aydır Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde yatan ve burada çift taraflı zatürre teşhisi konulan 88 yaşındaki Papa'nın durumuyla ilgili Vatikan’dan bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Papa'nın sağlık durumu stabil olup, son bir haftada kaydedilen iyileşmeler teyit edilmiştir. Yüksek akımlı oksijen tedavisi devam etmekte olup, gece saatlerinde invaziv olmayan mekanik ventilasyon ihtiyacı kademeli olarak azalmaktadır. Papa, halen hastane ortamında tıbbi tedaviye, fizik tedavi ve solunum fizyoterapisine ihtiyaç duymaktadır. Bu tedavilerle kademeli olarak iyileşme kaydedilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Papa Vatikan
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