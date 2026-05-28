HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Vefat etmeden 2 gün önce annesine söylemiş! Kurban hayalini acılı ailesi yerine getirdi

Hatay'da staj yaptığı pastanede çalışırken elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Mahir Buğra Karagön, hayatını kaybetmişti. Karagön'ün vefat etmeden önce annesine "Ben de kurban kesmek istiyorum" dediği ortaya çıktı. Karagön'ün bu dileğini ise acılı ailesi yerine getirdi. Anne Serap Karagön'ün sözleri ise yürekleri dağladı.

Vefat etmeden 2 gün önce annesine söylemiş! Kurban hayalini acılı ailesi yerine getirdi

İskenderun ilçesi Modernevler Mahallesi'nde bulunan Saray Pastanesi'nde 1 Mayıs günü yaşanan olayda Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümünde eğitim gören 10. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Mahir Buğra Karagön, staj gördüğü iş yerinde elektrik akımına kapılarak vefat etmişti.

Vefat etmeden 2 gün önce annesine söylemiş! Kurban hayalini acılı ailesi yerine getirdi 1

VEFAT ETMEDEN İKİ GÜN ÖNCE SÖYLEMİŞ: "BEN DE KURBAN KESMEK İSTİYORUM"

Evladı vefat eden anne Serap Karagön, oğlunun ölmeden 2 gün önce kendine söylediği "Ben de kurban kesmek istiyorum, benim param var" sözleri nedeniyle ailesiyle birlikte Mahir Buğra'nın hayalini gerçekleştirdi. Hayatında ilk kez para kazanan ve kurban kesmek isteyen Mahir Buğra için ailesi tarafından kurban kesildi. Oğulları adına seçtikleri kurbanı süsleyen aile duygusal anlar yaşarken anne Serap Karagön, elleriyle kına yaktığı koyuna 'kınalı yavrum' diyerek duygusal anlar yaşadı. Karagön ailesi, Mahir Buğra'nın mezarını ziyaret ederek duygusal anlar yaşadı.

Vefat etmeden 2 gün önce annesine söylemiş! Kurban hayalini acılı ailesi yerine getirdi 2

"RAMAZAN BAYRAMI'NDA 5 KİŞİYDİK, BU BAYRAMDA 4 KİŞİ KALDIK"

Evladının vefatından 2 gün önce kendisine kurban kesmek istediğini söylediğini dile getiren hayalini acılı anne Serap Karagön, "Ölmeden iki gün önce Çarşamba günüydü. Beraber oturduk kahvaltı yaptık, oğlumla. Kahvaltıdan sonra oturduk sohbet ediyorduk. ‘Anne bu sene kurban kesmek istiyorum' dedi. Oğlum senin daha yaşın küçük, sana düşmez dedim. Ama yine de istiyorsan babana söylerim dedim. Senin adına keseriz bu senelik. ‘Ben de kurban kesmek istiyorum, benim param var' ve ‘ben de çalışıyorum' dedi.

Vefat etmeden 2 gün önce annesine söylemiş! Kurban hayalini acılı ailesi yerine getirdi 3

Bugün o hayalini gerçekleştirdik. Şimdi sıra ikinci hayalinde inşallah. Ne yapayım kısmet ederse pastaneyi de açmayı düşünüyorum. Oğlumun hayalini gerçekleştirmeyi düşünüyorum inşallah, babasıyla birlikte. Diyecek bir şey bulamıyorum. Ramazan Bayramı'nda 5 kişiydik, bu bayramda 4 kişi kaldık. Bir yanım eksik kaldı, benim bayramım oğlumun yanına geldiğim zaman oluyor. Bugün benim bayramım, bugün onun bayramıydı. Bugün kurbanını kestiğimiz için e bizim bayramımız. Bizim bayramımız bitti bugünden itibaren" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Saitabat Şelalesi eski ihtişamlı günlerine döndüSaitabat Şelalesi eski ihtişamlı günlerine döndü
Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli sağanak uyarısıMeteoroloji saat verdi: Kuvvetli sağanak uyarısı

Anahtar Kelimeler:
Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump ilk defa o ülkeyi hedef aldı: "Yoksa havaya uçuracağız"

Trump ilk defa o ülkeyi hedef aldı: "Yoksa havaya uçuracağız"

Kemal Kılıçdaroğlu istifası! Milletvekillerinin danışmanları görevlerini bıraktı

Kemal Kılıçdaroğlu istifası! Milletvekillerinin danışmanları görevlerini bıraktı

Crystal Palace finalde Vallecano'yu devirerek şampiyon oldu!

Crystal Palace finalde Vallecano'yu devirerek şampiyon oldu!

Aradığı aşkı onda buldu! 13 yaş küçük sevgilisi bakın kimmiş

Aradığı aşkı onda buldu! 13 yaş küçük sevgilisi bakın kimmiş

EYT'de yeni gelişme! Bir belgeyle emeklilik yolu yeniden hesaplanacak

EYT'de yeni gelişme! Bir belgeyle emeklilik yolu yeniden hesaplanacak

Emekli için '82 bin 500 TL' rakamı: Rekabet kızıştı

Emekli için '82 bin 500 TL' rakamı: Rekabet kızıştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.