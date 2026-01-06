HABER

Venezuela'dan petrol hamlesi: Asya'ya sevkiyat durdu, ABD'ye ihracat yeniden başladı

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu alıkoymasının ardından Maduro'nun yardımcısı Delcy Rodriguez, Meclis'te yemin ederek Geçici Devlet Başkanı olmuştu. Rodriguez'in göreve gelmesinin ardından Venezuela'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Venezuela, Asya'ya petrol sevkiyatını durdururken, ABD şirketi Chevron Corp ise ülkenin ham petrolünü sevk eden tek şirket oldu.

Dünya, Maduro'nun ABD tarafından ülkeden kaçırılıp hapsedilmesini konuşurken, Venezuela'dan petrol hamlesi geldi.

ABD ŞİRKETİ İHRACAT YAPIYOR

Reuters'in haberine göre Venezuela Asya'ya petrol sevkiyatını durdurdu. ABD şirketi Chevron Corp, ABD'ye ihracata yeniden başladı ve şu an Venezuela ham petrolünü sürekli olarak sevk eden tek şirket konumuna geldi.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

