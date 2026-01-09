Venezuela'dan sonra Meksika! Trump: "Karada vurmaya başlayacağız"

ABD güçleri geçen hafta Venezuela'ya operasyon düzenlemiş ve Venezuela Lideri Nicolas Maduro ile eşini yakalayarak ülkeye getirmişti. Bu operasyon düya kamuoyunun bir numaralı manşeti olurken, ABD Başkanı Donald Trump yeni hedefi duyurdu.

TRUMP'IN YENİ HEDEFİ MEKSİKA

Fox News'teki canlı yayında soruları yanıtlayan Trump, Pasifik ve Karayip Denizi'nde yürütülen deniz operasyonlarının ardından uyuşturucu kartellerine yönelik kara saldırılarının başlayacağını açıkladı.

"ARTIK KARADA VURMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

Trump, "Kartellerle ilgili olarak artık karada vurmaya başlayacağız. Karteller Meksika'yı yönetiyor, bunu izlemek çok üzücü; o ülkede neler olduğunu görmek zor. Her yıl ülkemizde 250 bin ila 300 bin insanı öldürüyorlar. Bu korkunç" ifadelerini kullandı.

ASKER GÖNDERMEYİ TEKLİF ETMİŞTİ

'Meksika'yı uyuşturucu kartelleri yönetiyor' iddiasını daha önce de dile getiren Trump, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile yaptığı görüşmelerde, ülkede asayişi sağlayabilmek için "Amerikan askerleri göndermeyi dahi teklif ettiğini" söylemişti. Trump ayrıca Meksika'daki kartellerin çok güçlü olduğunu belirtmişti.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise Trump'ın sözlerine, "Diğer ülkelerin iç işlerine müdahaleyi kesinlikle reddediyoruz. Latin Amerika'nın tarihi açık ve nettir. Müdahale hiçbir zaman demokrasi getirmedi, refah veya kalıcı istikrara da yol açmadı." demişti.