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Venezuela'dan TİKA'ya teşekkür! Başkan Eren: "Deprem yaralarının sarılması için desteğe devam edeceğiz"

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), depremlerden etkilenen Venezuela'ya yaklaşık 1000 paketlik insani yardımda bulundu. Venezuela'nın Avrupa'dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Oliver Blanco, yardımlar için TİKA'ya teşekkür ederken, TİKA Başkanı Eren ise Venezuela halkının yaralarının en kısa sürede sarılması için ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Venezuela'dan TİKA'ya teşekkür! Başkan Eren: "Deprem yaralarının sarılması için desteğe devam edeceğiz"
Metin Yamaner

TİKA, Türkiye'nin Caracas Büyükelçiliğinin koordinasyonunda, depremlerden etkilenen Venezuela'ya 1000 paketlik insani yardımda bulundu. Yaklaşık 5 bin kişinin faydalanmasının hedeflendiği paketlerde, 5 kişilik bir aileye 15 gün yetecek kadar gıda ve hijyen paketleri bulunuyor.

Venezuela dan TİKA ya teşekkür! Başkan Eren: "Deprem yaralarının sarılması için desteğe devam edeceğiz" 1

Türkiye, başta TİKA olmak üzere çok sayıda kurum aracılığıyla depremlerden etkilenen Venezuela halkının yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber ederken, Caracas'tan ise yardımlar karşısında Türkiye'ye teşekkür geldi.

Venezuela dan TİKA ya teşekkür! Başkan Eren: "Deprem yaralarının sarılması için desteğe devam edeceğiz" 2

Venezuela'nın Avrupa'dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Blanco, TİKA'nın gerçekleştirmiş olduğu yardımlardan ötürü teşekkür etti.

Venezuela dan TİKA ya teşekkür! Başkan Eren: "Deprem yaralarının sarılması için desteğe devam edeceğiz" 3

TİKA BAŞKANI EREN'DEN PAYLAŞIM

İnsani yardımlara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan TİKA Başkanı Eren, "Venezuela'da yaşanan ve hepimizi derinden etkileyen deprem felaketi nedeniyle Venezuela halkına en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Felaketin ilk saatlerinden itibaren Karakas Büyükelçiliğimiz ve Kolombiya'daki TİKA Program Koordinasyon Ofisimiz ile yakın temas halinde çalışarak, ilk aşamada temel ihtiyaçlara yönelik hijyen kitlerinin depremzedelere ulaştırılmasını sağladık" dedi.

Eren ayrıca, depremin acısını çok iyi bilen bir millet olarak, kardeş Venezuela halkının yaralarının en kısa sürede sarılması için ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
TİKA Venezuela
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