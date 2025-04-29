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Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan ABD açıklaması: "Bağımlılığımızı artık kırdık"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin artık ABD'ye ekonomik olarak bağımlı olmadığını ifade etti. Maduro, "ABD'ye olan bağımlılığımızı artık kırdık. Önemli olan, Venezuela'nın Çin gibi büyük dostlara sahip olmasıdır" dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan ABD açıklaması: "Bağımlılığımızı artık kırdık"

lkesinde özel bir televizyon kanalına konuşan Maduro, isim vermeden ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi politikalarını eleştirdi.

Maduro, "İmparatorluk (ABD), neoliberal tahakkümden korumacılık yoluyla mutlak hegemonya kurma aşamasına geçmeye çalışıyor. Tüm bunlar, Venezuela'nın kendi ekonomik projesine yönelmesi sürecinde yaşandı. ABD'ye olan bağımlılığımızı artık kırdık. Önemli olan, Venezuela'nın Çin gibi büyük dostlara sahip olmasıdır." diye konuştu.

Çin ile ikili ilişkilere de değinen Maduro, çok kutuplu bir dünyanın yükselişte olduğunu belirterek "Büyük güçlerin küresel işbirliği ve ortak kalkınma arayışında olduğu bir dünya doğuyor. Çin'in Latin Amerika, Karayipler ve Afrika'daki altyapı yatırımları bunu açıkça gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Maduro, 21. yüzyılda hegemonyacılığa, sömürgeciliğe, emperyalizme ve halklara yönelik tehditlere yer olmadığını vurgulayarak, tüm halkların özgür ve bağımsız olma hakkına sahip olduğunu belirtti.

GÖÇMEN AİLENİN SINIR DIŞI EDİLMESİNE TEPKİ

Öte yandan, ABD'nin Arizona eyaletinde yaşanan bir olaya da değinen Maduro, Venezuelalı göçmen bir ailenin sınır dışı edilmesini sert bir dille eleştirdi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, "Sadece Venezuelalı olduğu için bir annenin 2 yaşındaki çocuğu elinden alınıyor. Hiçbir kanıt olmadan göçmenleri çete üyesi ilan etmek uluslararası hukuka göre bir suçtur." değerlendirmesinde bulundu.

Arizona'da Venezuelalı bir göçmen aile, küçük bir trafik ihlali sonrası gözaltına alınmıştı. Anne ve iki çocuğu hızlıca Meksika'ya sınır dışı edilirken, 2 yaşındaki kızları ABD'de kalarak ailesinden ayrılmıştı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Venezuela Nicolas Maduro
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