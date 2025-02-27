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Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Trump'a tepki: "Hiçbir ülke ya da tehdit ulusumuzun gözünü korkutamaz"

27.02.2025 19:55
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Trump'ın Venezuela'ya sağlanan petrol satışına ilişkin muafiyet anlaşmasını iptal etmesine tepki gösterdi. Maduro, "Hiçbir ülke ya da tehdit ulusumuzun gözünü korkutamaz. Venezuela'ya saldırılmaz, Venezuela'ya dokunulmaz, Venezuela'ya saygı duyulmalı." ifadesini kullandı.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Trump'a tepki: "Hiçbir ülke ya da tehdit ulusumuzun gözünü korkutamaz"

Başkent Caracas'ta düzenlenen bir etkinlikte konuşan Maduro, ABD yönetiminin Chevron'un Venezuela'da petrol üretme ve satma lisansını iptal etme kararının kendilerini yıldırmayacağını belirtti.

"VENEZUELA'YA SAYGI DUYULMALI"

Maduro, "Hiçbir ülke ya da tehdit ulusumuzun gözünü korkutamaz. Kimse Venezuela'ya yanlış yapmaya kalkışmasın. Ülkemize karşı saldırganlık çağrısında bulunan faşistler adalete teslim edilecek. Venezuela'ya saldırılmaz, Venezuela'ya dokunulmaz, Venezuela’ya saygı duyulmalı." ifadelerini kullandı.

Ülkenin tüm zorluklara rağmen ekonomisini güçlendirdiğini dile getiren Maduro, "İlerleyerek ülkemize saygı duyulmasını sağlamalıyız. Ekonomimizi iyileştirerek ve bağımsız bir model oluşturarak dünyaya kimseye bağlı olmadığımızı gösteriyoruz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki Başkan Joe Biden döneminde Venezuela'ya sağlanan petrol satışına ilişkin muafiyet anlaşmasını iptal ettiğini açıklamıştı. (AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Venezuela
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