Verdiği kilolar dikkatten kaçmamıştı! Ümit Özdağ cezaevindeki günlük rutinini anlatıp, sağlığıyla ilgili bilgilendirme yaptı

Prof. Dr. Hilal Özdağ Sevgili geçen günlerde Silivri Cezaevi'nde bulunan ağabeyi Ümit Özdağ'ı ziyaret etmişti. Özdağ'ın kardeşi o anlara ait görüntüyü ise sosyal medya hesabından paylaştı.

ÖZDAĞ'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Ümit Özdağ'ı verdiği kilolar dikkatlerden kaçmazken, Özdağ konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Özdağ yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



"Silivri Cezaevi'nde açık görüş sırasında kız kardeşim Prof. Dr. Hilal Özdağ Sevgili ile çektirdiğim fotoğrafları gören bazı sevgili yurttaşlarımız ve sevgili Zafer Partililer zayıflamış olmamdan dolayı üzüntülerini ifade etmişler.

"SABAH GÜNE SPOR İLE BAŞLIYORUM"

Hiç üzülmeyin lütfen, 5-6 kilo fazlam vardı, onları verdim. Sabah güne spor ile başlıyorum. Hava iyi olursa tek kişilik avlumda spor yapıyorum. Kötü havalarda ise odamda.

"KAN TAHLİLLERİM ÇOK İYİ ÇIKMIŞTI, SAĞLIĞIM İYİ"

45 gün önce yaptırdığım kan tahlillerim çok iyi çıkmıştı. Özetle sağlığım iyi. Sizden dileğim sadece dua etmenizdir"