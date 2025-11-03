HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Veri etiketi nedir, yapay zekâ için neden gereklidir?

Günden güne etki alanı genişleyen yapay zeka sistemleri, günlük hayatta eğlence amaçlı olarak ya da iş dünyasında farklı alanlarda kullanılabilmektedir. Sağlıktan ticarete sosyal medya içeriklerinden iletişim alanına birçok konuda yapay zeka ve alt disiplinlerinden yararlanılabilir hale gelinmiştir.

Veri etiketi nedir, yapay zekâ için neden gereklidir?
Ferhan Petek

İyi yapay zeka algoritmaları yüksek kalitede olan veriler üzerinde kurulmuştur. Bu tür algoritmaların geliştirilmesi süreçlerinde karışık matematik hesaplar gerekli olabilir. Ancak yapay zekanın ardında yer alan gerçek süper güç, veriler olarak kabul edilir. Güvenilir, doğru, eksiksiz veri kümeleri olmadan yapay zeka sistemleri mevcut potansiyellerinin çok gerisinde kalabilir. Yapay zekanın arkasında yer alan en önemli gücün verilerin kalitesinde olduğu uygulayıcılar ve uzmanlar tarafından da belirtilmektedir.

Veri etiketi nedir?

Veri etiketleme ya da İngilizce dilindeki karşılığı ile data labeling genel olarak makine öğrenimi modellerini eğitebilmek için kullanılan veri örneklerini tanıma ve tanımlama süreçleridir. Makine öğrenimi modellerine öğrenebilecekleri bir bağlam sağlayan veri etiketleme yapay zekada çeşitli kullanımlar ile yer alır. En genel veri etiketi kullanım örnekleri şunlardır:

  • Görüntü etiketlemesi: Bir görüntüde yer alan belli ayrıntıların etiketlenmesi ve tanımlanması
  • Metin açıklaması: Bir metinde yer alan kelimelerin ve cümlelerin özelliklerini belirlemek amacı ile bir metin belgesine ya da içeriğinin farklı öğelerine etiketler atamak
  • Ses dönüştürülmesi: Ses dosyalarında yer alan konuşmaların yazılı bir metin haline getirilmesi
  • Video açıklaması: Bilgisayarlı görme modellerinin nesneleri algılayabilmesi ya da tanımlaması için eğitimlerde kullanılan video kliplerin etiketlenmesi

Yapay zeka veri hazırlığı işlemi ve süreci ham verilerin analiz edilmeden ve işlenmeden önce temizlenmesini ve dönüştürülmesini kapsar. İşleme olmadan önceki önemli bir adım olan veri hazırlama süreci genel olarak verilerin yeniden şekillendirilmesini düzeltmeler yapılmasını ve verileri zenginleştirmek için veri kümelerinin bir araya getirilmesini içermektedir.

Veri etiketi yapay zekâ için neden gereklidir?

Günümüz teknolojisinde makine öğreniminin en pratik kullanım örnekleri genel olarak makine öğreniminden yararlanır. Veri etiketleme yapay zeka alanında bu nedenle son derece önemli bir noktada kabul edilir. Veri etiketleme araçları ve teknikleri de belirlidir. Yeni bir yapay zeka projesine başlamadan önce proje liderleri bazı kararları önceden vermek zorundadır. Bu kararların başında verilerin nasıl etiketleneceği kararı bulunmaktadır. Üç kategoriden biri seçilerek veri etiketleme yöntemi seçilir.

  • El ile (Manuel) veri etiketleme
  • Yarı otomatik veri etiketleme
  • Otomatik veri etiketleme

Manuel veri etiketleme, bir eğitim veri kümesi geliştirmenin standart tekniği olarak kabul edilmektedir. Bu da her veri noktasını incelemek, veri noktalarına manuel olarak bir etiket atamak anlamına gelir. Başarısızlık riskinin yüksek olarak belirlendiği durumlarda bu risk ortadan kaldırmak için daha çok manuel veri etiketleme kullanılır. Başlıca avantajları şunlardır:

Uçtaki durumları fark edip yakalar.
Daha iyi veri kalitesi konusunda güven verir.
Yüksek vasıflı etkileyiciler tutarlı ve hassas etiketler sağlar.

Olumlu katkılarına rağmen manuel veri etiketlemenin çok fazla emek ve zaman harcaması, profesyonel veri etiketleyicilerinin işe alınmaları gerekeceği için yüksek maliyetler içermesi bu veri etiketleme yönteminin olumsuz taraflarıdır.

Yarı otomatik veri etiketleme, insan gücü ile makine verimliliğinin bir arada kullanılması ile veri etiketleme işleminin yapılması anlamına gelmektedir. Avantajları şöyledir:

  • Makinelerin yetersiz kaldığı durumlarda insanlar müdahale edebilir.
  • Manuel etiketlemeye göre daha az maliyetlidir.

Otomatik veri etiketleme insan etiketleyicilerinin hiç bulunmadığı süreçlerdir. Tüm işlemler otomatik olarak makine öğrenimi modellerinin eğitilmesi ile gerçekleşir. Olumlu tarafları ve avantajları şunlardır:

  • Tutarlılık
  • Etkin maliyet
  • Hızlı işlem
  • Ölçeklenebilir olması
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cadılar Bayramı partisinden çıkan sosyal medya fenomenine silahlı saldırı!Cadılar Bayramı partisinden çıkan sosyal medya fenomenine silahlı saldırı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Buna sessiz kalamayız" çıkışıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Buna sessiz kalamayız" çıkışı

Anahtar Kelimeler:
yapay zeka veri etiket
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.