Dijital çağda olduğumuz için her gün yeni kavramlarla karşılaşmaktayız. Bunlardan biri de veri gölüdür. Veri gölü kavramını bilmek günümüz dijital dünyasında oldukça önemlidir. Çünkü veri artık kurumların ve kişilerin en değerli varlıklarından biridir. Öte yandan bu verilerden fayda sağlamak için nasıl saklanacağı, işleneceği ve yönetilmesi gerektiği bilinmelidir. Big data yönetimi kapsamında data lake nedir sorusuna yanıt aranmaktadır.

Veri gölü (Data Lake) nedir, nasıl yönetilir?

Veri gölü modern veri yönetimi dünyasında işletmelere büyük hacimli veri kümelerini esnek bir şekilde saklama olanağı sunan bir yapıdır. En temel tanımıyla yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış tüm verilerin ham ve doğal halleriyle depolandığı yerdir.

Bu sistem geleneksel veri tabanlarının aksine verilerin saklanmadan önce belirli bir düzene sokulmasını zorunlu tutmaz. Bunun yerine veri gölleri “schema-on-read” mantığıyla çalışır. Yani veriler depolanırken önceden tanımlı bir şemaya uyma zorunluluğu yoktur. Bu noktada veri analiz aşamasında okunurken ihtiyaç duyulan yapıya dönüştürülür.

Bu esneklik veri göllerini metinler, log dosyaları, sensör çıktıları, görüntüler, videolar, sosyal medya paylaşımları, finansal kayıtlar ve IoT verileri gibi farklı formatlardaki bilgileri bir arada tutmak için ideal hale getirir. Veri gölünün etkili bir biçimde kullanılabilmesi için yönetim stratejisi şarttır. Veri gölü yönetim stratejileri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

1. Meta veri yönetimi

Bir veri gölünde milyonlarca veri nesnesi bulunabilir. Meta veri yönetimi sayesinde veriler kolayca bulunabilir, analiz edilebilir ve izlenebilir.

2. Güvenlik ve erişim kontrolü

Veri gölleri genellikle çok sayıda kullanıcı ve departman tarafından paylaşıldığı için rol tabanlı erişim mekanizmaları kullanılmalıdır. Bu sayede sadece yetkili kişiler belirli verilere erişebilir. Bununla beraber verilerin şifrelenmesi hem depolama hem de iletişim sırasında güvenliği sağlar.

3. Veri kalitesi ve temizliği

Ham veriler çoğu zaman hataları ve tekrarlanan bilgileri içerebilir. Bu nedenle veri gölü yönetiminde veri temizleme süreci oldukça önemlidir. Temizlenmiş ve doğrulanmış veriler analiz sonuçlarının güvenilirliğini artırır.

4. Ölçeklenebilirlik ve performans yönetimi

Veri gölleri genellikle bulut tabanlı sistemler üzerinde inşa edilir. Bunların kapasitesi işletmelerin büyüyen veri hacimlerine paralel olarak artırılabilir. Bu sayede kurumların verileri büyüdükçe sistem performansı düşmeden veri depolama ve işlem gücü de genişletilebilir.

5. Veri yönetişimi

Veri gölü yönetiminin temel taşlarından biri de veri yönetişimidir. Veri yönetişimi kavramı verilerin kim tarafından, ne amaçla ve hangi politikalar çerçevesinde kullanılacağını tanımlar. Uygun bir yönetişim politikası uygulanması verilerin hem yasal gerekliliklere uygun şekilde yönetilmesini hem de izlenebilir olmasını sağlar.