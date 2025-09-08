Veri tabanında ortaya çıktı: İşte iPhone 17 ailesinin batarya kapasiteleri! 17, 17 Air, 17 Pro, 17 Pro Max...

Apple’ın iPhone 17 serisini tanıtmasına 1 gün kala, cihazların batarya kapasiteleri Çin’deki bir düzenleyici veri tabanında ortaya çıktı. MacRumos'ta yer alan habere göre bilgiler, ShrimpApplePro adlı bir X hesabı tarafından paylaşıldı.

İŞTE IPHONE 17 BATARYA KAPASİTELERİ

Habere göre söz konusu veri tabanı, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max’in, satış yapılacak ülkeye bağlı olarak fiziksel SIM kart yuvalı veya sadece eSIM versiyonlarla sunulacağını gösteriyor. SIM kart yuvası iPhone’un içinde biraz yer kapladığından, SIM yuvası olan modellerin bataryaları ise eSIM'li modellere kıyasla biraz daha küçük görünüyor.

İşte sızdırılan iPhone 17 batarya kapasiteleri:

Model SIM kart yuvalı SIM kart yuvasız (eSIM'li) iPhone 17 3,692 mAh 3,692 mAh iPhone 17 Air 3,036 mAh 3,149 mAh iPhone 17 Pro 3,988 mAh 4,252 mAh iPhone 17 Pro Max 4,823 mAh 5,088 mAh

iPhone 17 için yalnızca tek bir batarya kapasitesi bulundu. Bu da ister fiziksel SIM kart yuvalı ister eSIM versiyonu olsun, cihazın tek batarya kapasitesiyle piyasaya çıkabileceğini düşündürüyor.

PEKİ DOĞRU MU?

MacRumors, bu batarya kayıtlarının bazılarının gerçekten de Çin’deki düzenleyici veri tabanında mevcut olduğunu bağımsız olarak doğruladı. Ancak bunların kesin olarak iPhone 17 modellerine ait olduğunu söylemek mümkün değil çünkü Apple, birkaç yıl önce iPhone bataryaları için kullanılan “A####” kimlik numaralarını bırakmıştı. Yine de, bunların büyük olasılıkla iPhone 17 serisine ait batarya kapasiteleri olduğu düşünülüyor.

BU YIL DURUM DEĞİŞİYOR OLABİLİR

Apple, iPhone 14 serisiyle birlikte ABD’de SIM kart yuvasını kaldırmış, ancak cihazların iç kısmında bu boşluğu sadece bir plastik parçasıyla doldurmuştu. Sonuç olarak ABD’de satılan iPhone 14’ten iPhone 16’ya kadar olan tüm modeller, diğer ülkelerdeki eşdeğer modellerle aynı batarya kapasitelerine sahipti. Ancak bu yıl bu durum değişecek gibi görünüyor.

BAZI ÜLKELERDE SIM KART YUVASI OLMAK ZORUNDA

Daha önce Apple’ın bu yıl, SIM kart yuvasını ABD dışındaki daha fazla ülkede kaldırmayı planladığı öne sürülmüştü. Ancak eSIM altyapısının sınırlı olduğu bölgeler veya diğer düzenleyici nedenlerden dolayı bazı ülkelerde SIM kart yuvası bulunmaya devam edebilir. Örneğin Çin’deki düzenlemeler nedeniyle, bazı iPhone 17 modellerinin hâlâ SIM kart yuvasına sahip olması bekleniyor.

Özellikle iPhone 17 Air’in, ultra ince tasarımı ve sınırlı iç hacmi nedeniyle birçok ülkede fiziksel SIM kart yuvası olmadan satışa sunulması en muhtemel model olduğu düşünülüyor.

DİKKAT ÇEKEN NOKTALAR

Bu sızdırılan kapasitelere dayanarak dikkat çeken bazı noktalar ise şöyle sıralanıyor:

iPhone 17 Pro, iPhone 16 Pro’ya kıyasla yaklaşık %19 daha büyük batarya kapasitesi ile ciddi bir pil ömrü artışı alacak gibi görünüyor.

Söylentilere göre, iPhone 17 Pro Max, ilk kez 5.000 mAh’ı aşan bir batarya kapasitesine sahip olacak. 5.088 mAh ile, iPhone 16 Pro Max’e kıyasla yaklaşık %8 daha büyük bir batarya barındıracak.

iPhone 17 Air’in, yaklaşık 3.000 mAh batarya ile geleceği iddiası doğru çıkacak gibi görünüyor. Bu kapasite iPhone için düşük sayılabilir, ancak cihazın Apple’ın güç tasarruflu C1 modemi sayesinde avantaj sağlayacağı ve ayrıca Apple’ın bu model için özel bir batarya kılıfı çıkarmayı planladığı bildiriliyor.

Apple’ın artık AB kuralları gereği iPhone ürün sayfalarında enerji etiketini göstermesi zorunlu olduğundan, resmi mAh batarya kapasiteleri muhtemelen bu hafta içinde yayımlanacak.