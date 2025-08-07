Veri yedekleme nasıl yapılır? Veri yedekleme yöntemleri

Veri yedekleme (back-up), bilgisayar sistemlerinde yer alan önemli bilgilerin kopyalarını oluşturarak verilerin kaybolması durumunda yeniden erişilebilir olmasını sağlar. Bir bilişim süreci olarak bu işlem veri kayıplarını önlemek, olası felaketlere karşı hazırlıklı olmak ve iş sürekliliğini devam ettirmek amacıyla yapılır. İnsan hataları, donanım sorunları, virüsler veya doğal afetler gibi istenmeyen olaylar veri kaybına neden olabilir. Veri yedekleme sayesinde bu tür durumların etkisi azaltılır. Bu sayede kaybolan veriler hızlı bir şekilde geri getirilebilir.

Veri yedekleme nasıl yapılır?

1. CD, DVD, Blu-ray disklere yedekleme

Eski dönemde dosyaları korumanın en yaygın yollarından biri CD’ye yedekleme yapmaktı. Çünkü hemen hemen her bilgisayarda CD yazıcısı bulunurdu, CD almak ise kolay ve ucuz bir yöntemdi. Fakat CD’lerin en fazla 700 MB veri depolama olanakları var.

CD ve DVD gibi optik diskler hafif ve taşınması kolaydır. Kolayca etiketlenip az yer kaplarlar. Sert bir zemine çarpsalar bile çoğu zaman zarar görmezler. Büyük dosyaları varsa ve bunları birden fazla diske bölünmesi zorsa dosyaları geri almak zorlaşır.

Öte yandan çok sayıda disk almak ve saklamak maliyetli ve karmaşık bir süreç olabilir. Yine de belli türde dosyaları bir arada tutmak için uygun bir seçenek olabilirler.

2. Sabit diski klonlama

Sabit disk klonlama işlemi tüm sabit diskin birebir kopyasının çıkarılmasıdır. Buna ön yüklenebilir yedekleme veya sistem kurtarma diski adı da verilir. Bu sayede sabit diskiniz tamamen bozulsa bile klon sürücü sayesinde bilgisayarınız aynı şekilde çalışmaya devam eder. Klon sürücü ana diskin arızalanmasıyla beraber devreye girerek çalışma işleminin kesintisiz devam etmesini sağlar.

3. Harici sabit sürücüye yedekleme

Verileri harici sabit sürücüye yedekleme işlemi tüm sürücü için geçerli değildir. Bu işlem sadece en önemli dosyaların yedeklenmesi anlamına gelir. Bu yöntem klonlamadan farklıdır çünkü burada bir dosya arşivi oluşturulur. Bu sayede geçmişteki dosya versiyonları başta olmakla beraber silinmiş dosyaları bile geri getirebilirsiniz.

Örneğin, bir dosyada çalışırken hata yaptığınızı fark ederseniz arşivden eski haline döndürmek kolay olur. Sadece önemli dosyaları yedeklenmesi sistem dosyalarını yedeklemeye gerek kalmadan yerden tasarruf etmeyi sağlar. Bu da dosya bazındaki hataları düzeltmeyi hızlandırır.

4. Uzak sabit sürücüye yedekleme

Birden fazla bilgisayarı bulunan kullanıcılar özel yazılımlar kullanarak dosyalarını başka bir bilgisayara yedekleyebilirler. Örneğin bir arkadaşın bilgisayarına veya ev ağındaki bir yedekleme cihazına dosya gönderilebilir.

Bu yöntem de harici sürücü yedeklemeye benzer fakat dosyalar internet ya da yerel ağ üzerinden aktarılır. Bu yedekleme şekli taşınabilir bilgisayarlar için oldukça uygundur, zira başka bir sabit sürücü takılmasına gerek kalmaz. Uzaktaki sürücü internete bağlı olduğu sürece dosyalar hızlıca geri yüklenebilir. Bu da düşük maliyetli bir çözümdür.

5. Çevrimiçi depolama hizmetlerine yedekleme

İnternet üzerinde yer alan Amazon S3, Amazon Glacier, Rackspace, Microsoft Azure gibi büyük çevrimiçi depolama servislerine dosyalarınızı yedekleyebilirsiniz. iCloud Drive, Dropbox, Google Drive gibi servisler de dosyaları farklı cihazlarda senkronize eder. Bu sayede aynı dosyanın birden fazla kopyası olur. Fakat bu servisler esas olarak yedekleme için değil dosya senkronizasyonu için tasarlanmıştır.

Bu tür yedekleme yönteminde bir dosyayı silerseniz senkronizasyon nedeniyle tüm cihazlardan da silinir. Öte yandan internet bağlantınız olduğu sürece dosyalarınıza her zaman erişebilirsiniz. Bununla beraber daha fazla alan için ek depolama hizmeti satın alabilirsiniz.

6. Bulut depolama hizmetlerine yedekleme

Bu yedekleme yöntemi için sadece küçük bir program indirip kurmanız yeterlidir. Program arka planda otomatik olarak seçtiğiniz klasörleri yedekleyecektir. Hangi dosyaların dahil edilip edilmeyeceği gibi özelleştirme olanağı da sunar.

Bulut yedeklemeler internet bağlantınız olduğu sürece otomatik olarak çalışmaya devam edecektir. Bu sayede başka bir bilgisayardan dosyalarınızı geri alabilirsiniz. Bununla beraber dosyalar yerel olarak depolanmadığı için hırsızlık, yangın ya da sel gibi risklere karşı da koruma sağlar. Bu yöntemin en büyük avantajı ise yedeklerin tek bir sürücüde değil farklı yerlerde saklanmasıdır. Bilinmesi gereken nokta ise ilk yedekleme işleminin dosya miktarına bağlı olarak uzun sürmesidir.