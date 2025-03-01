Vestel ile Zorlu Holding arasında CEO savaşı! 'Ramazan tebriği' tartışmasına çok sert tepki: "Bu CEO 28 Şubat'ı bin yıl sürdürme heveslisi"

Türkiye'nin en büyük şirketler grubundan biri olan Zorlu Holding'in bünyesinde olan Vestel firmasının CEO'su Ergün Güler, şirket çalışanlarına Ramazan ayı vesilesiyle tebrik mesajı yolladı. Güler'in tebrik mesajına Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'dan ise hiç beklenmedik bir tepki geldi. Konu kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar yaşanan olayı tepkiyle karşıladı.

Yaşanan olayla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal'dan da tepki gecikmedi.

ERGÜN GÜLER'DEN RAMAZAN TEBRİĞİ

Vestel CEO'su Ergün Güler, Ramazan ayı için çalışanlarıyla paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Yaşamamıza birlik, beraberlik ve dostluk ile birlikte hoşgörü getiren Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnsan ilişkilerini güçlendiren ve umutlarını canlandıran bu güzel ayın ülkemize, dünyaya ve Vestel ailesinin siz değerli üyelerine barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum."

GÜLER'İN MESAJI KÖKSAL'I RAHATSIZ ETTİ: "DİNDEN BAĞIMSIZ BİR DURUŞUMUZ VAR"

Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal ise Güler'in bu mesajına cevaben tüm şirket çalışanlarının göreceği bir şekilde mail atarak tepki gösterdi. Köksal mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günleri kurumsal olarak kutlamamız doğru değil. Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Lütfen bunun hiçbir şekilde tekrarı olmasın. Bu uyarıyı da ciddiye almanı özellikle rica ediyorum"

İNAL'DAN SERT TEPKİ: "28 ŞUBAT'I BİN YIL SÜRDÜRME HEVESLİLERİNDEN BİRİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal ise yaşanan olay hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. İnal, Zorlu Holding CEO'su Köksal'ı '28 Şubat'ı bin yıl sürdürme heveslilerinden biri' olarak nitelediği mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu CEO, 28 Şubat sürecinde Hürriyet’in haber koordinatörü olan Nurcan Akad’ın yeğeni—yani ablasının oğlu. Başka bir deyişle, 28 Şubat’ı bin yıl sürdürme heveslilerinden biri. Hiçbir şey tesadüf değil.

O dönemde, Nurcan Akad’ın haber koordinatörlüğünü yaptığı Hürriyet, 28 Şubat darbesinin medya ayağını oluşturuyordu."