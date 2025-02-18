HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Veterinerler papağanla dans etti: “Papağanı nasıl ikna ettiniz” eğlenceli anlar sosyal medyada gündem oldu!

Veterinerler papağanla dans etti: “Papağanı nasıl ikna ettiniz” eğlenceli anlar sosyal medyada gündem oldu!

18.02.2025 13:52
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

İçerik devam ediyor
Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
18.02.2025 13:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de bir veteriner kliniğinde gerçekleşen eğlenceli bu olay, sosyal medyada hızla yayıldı. Bir grup veteriner, tedavi için gelen papağanla adeta bir dans gösterisi sergileyerek, hem kuşu sakinleştirmeyi başardı hem de izleyenlere neşeli bir an bıraktı. Veterinerlerin kuşla olan etkileşimi, sosyal medya platformlarında büyük ilgi gördü ve birçok kullanıcı “günün en güzel haberi” olarak nitelendirdi.

Mersin'de bir veteriner kliniğinde Papağanın tedavi sürecine başlamadan önce, veterinerler papağanı rahatlatmak için çeşitli yöntemler denemeye karar verdiler. Başta bir oyun gibi görünen bu hareketler, kısa süre içinde bir eğlenceye dönüştü. Veterinerler ve papağan, adeta bir senkronize gösteri yapar gibi, birbiriyle uyum içinde dans etmeye başladılar.

Screenshot 2025-02-18 at 13.44.14

SOSYAL MEDYADA BÜYÜYEN İLGİ

Veterinerlerin ve papağanın, bu eğlenceli anları sosyal medyada hızla yayıldı. Video, izleyenlerin büyük ilgisini çekti. Sosyal medya kullanıcıları, bu neşeli görüntüleri paylaşarak konuşmaya başladılar. Yorumlar, hem eğlenceli hem de dikkat çekici oldu.

Screenshot 2025-02-18 at 13.44.37

İşte bazı yorumlar:

  • “Çok iyi, günün en güzel haberi.”
  • “Soldaki 2 asgari oynama nerede olsa tanırım:)”
  • “Papağan daha önce sahne almış herhalde.”
  • “Biraz da eğlence şart ya, ne güzel.”
  • “Hasta değilmiş, geri yollayın.”
  • “Papağanı nasıl ikna ettiniz?”

Screenshot 2025-02-18 at 13.44.30

Bu yorumlar, sosyal medyada papağanın dans yetenekleri kadar veterinerlerin de eğlenceli ve sevgi dolu tutumunu gözler önüne serdi.

PAPAĞANLAR: EĞLENCELİ VE AKILLILAR

Papağanlar, sadece renkli tüyleri ve sevimlilikleriyle tanınmakla kalmaz, aynı zamanda oldukça zeki ve sosyal hayvanlardır. Onlar, insanlar gibi sosyal bağlar kurar, sesleri taklit etme yetenekleriyle bilinirler. Bu özellikleri, onları eğlenceli ve dikkat çekici hale getirir.

papağan

Papağanlar, genellikle insan sesini taklit edebilme yetenekleri ile meşhurdur. Bu yetenek, onların zeki olmalarının bir göstergesidir. Ancak sadece sesleri taklit etmekle kalmazlar, aynı zamanda oyun oynamayı ve etkileşimde bulunmayı da severler. Birçok papağan, sahiplerinin ya da etrafındaki kişilerin jestlerine ve davranışlarına tepki verir, onlara karşılık verir.

papağan 2

Papağanların psikolojik ihtiyaçları da oldukça yüksektir. Zeka düzeyleri, onları sadece eğlenceli hayvanlar yapmaz, aynı zamanda sıkılmamaları için sürekli ilgi ve etkileşim gerektiren canlılar haline getirir. Çevreleriyle etkileşim kurdukça daha mutlu olurlar ve bazen sahiplenecek bir insan arayışı da içine girerler.

Tüm bu özellikler, Mersinli veterinerlerin papağanla dans ederken sergiledikleri etkileşimin ne kadar anlamlı olduğunu gösteriyor. Papağanlar, sadece dış görünüşleriyle değil, davranışları ve zekalarıyla da insanlar için özel bir yer edinmişlerdir.

Screenshot 2025-02-18 at 13.44.25

Önce darp edip sonra camdan dışarı fırlattılar!Önce darp edip sonra camdan dışarı fırlattılar!
Vicdansızlar yavru köpekleri taşa bağlayıp dereye atmışlarVicdansızlar yavru köpekleri taşa bağlayıp dereye atmışlar
Anahtar Kelimeler:
Mersin Papağan veteriner
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tüm zamanların rekorunu kırdı, mevduattan çıkan ona yöneliyor!

Tüm zamanların rekorunu kırdı, mevduattan çıkan ona yöneliyor!

En düşük konut kredisi faiz oranı... Banka banka ödeme belli oldu

En düşük konut kredisi faiz oranı... Banka banka ödeme belli oldu

Narin Güran cinayetinde 2 tahliye kararı!

Narin Güran cinayetinde 2 tahliye kararı!

Yüzlerce kişi gözaltında! Terör operasyonu haberleri peş peşe geldi!

Yüzlerce kişi gözaltında! Terör operasyonu haberleri peş peşe geldi!

CHP'liler İmamoğlu için harekete geçti: İlk imza geldi! Adaylık bilmecesi çözülüyor

CHP'liler İmamoğlu için harekete geçti: İlk imza geldi! Adaylık bilmecesi çözülüyor

TikTok fenomeni feci kazada hayatını kaybetti

TikTok fenomeni feci kazada hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Spor giyim tutkunları buraya! New Balance'da %30'u aşan indirimler başladı

Spor giyim tutkunları buraya! New Balance'da %30'u aşan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.