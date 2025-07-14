HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Vezneciler metro istasyonunda intihar! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İçerik devam ediyor
Cansu Akalp

İstanbul'daki Vezneciler metro istasyonunda dün korkunç bir olay yaşandı. Metro beklerken yaşanan intihar girişimi nedeniyle seferler durdu, panik yaşandı. Genç kızın intihar ettiği anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Metro İstanbul, M2 Hattı Vezneciler istasyonunda genç bir yolcu intihar etti. Dün yaşanan intihar girişimi nedeniyle seferler durdu, panik yaşandı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI!

Genç bir kızın raylara atladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Metronun geldiği yöne doğru ilerleyen genç kız metro geldiği anda önüne atlıyor. O dehşet anları anbean görüntülendi.

Vezneciler metro istasyonunda intihar! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı 1

Vezneciler metro istasyonunda intihar! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı 2

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferler durdurulmuştu. Yapılan açıklamaya göre Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferler normale döndü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milyonlarca insan evinde kullanıyor... Dikkat: Komaya bile sokabilir! Milyonlarca insan evinde kullanıyor... Dikkat: Komaya bile sokabilir!
Türkiye’nin 0-6 yaş çocuk gelişimini destekleyen uygulaması: YuppoTürkiye’nin 0-6 yaş çocuk gelişimini destekleyen uygulaması: Yuppo

Anahtar Kelimeler:
İntihar metro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Resmi Gazete'de yayımlandı! 10 gün çalışıp 1 gün izin yapacaklar

Resmi Gazete'de yayımlandı! 10 gün çalışıp 1 gün izin yapacaklar

Dünya bu kadını konuşuyor: Tırnak randevusuna askeri uçakla gitti!

Dünya bu kadını konuşuyor: Tırnak randevusuna askeri uçakla gitti!

Konuşulan tarih çok yakın! "Dikkat çekici bazı duyumlar var"

Konuşulan tarih çok yakın! "Dikkat çekici bazı duyumlar var"

Bugün itibarıyla tüm araçlarda zorunlu! Trafikte yeni dönem

Bugün itibarıyla tüm araçlarda zorunlu! Trafikte yeni dönem

ABD'li senatörden Türkiye itirafı: "Ben engel oldum!"

ABD'li senatörden Türkiye itirafı: "Ben engel oldum!"

Mahalleli tedirgin: Yarıklar her geçen gün genişleyip derinleşiyor!

Mahalleli tedirgin: Yarıklar her geçen gün genişleyip derinleşiyor!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.