Vezneciler metro istasyonunda intihar! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Metro İstanbul, M2 Hattı Vezneciler istasyonunda genç bir yolcu intihar etti. Dün yaşanan intihar girişimi nedeniyle seferler durdu, panik yaşandı.
Genç bir kızın raylara atladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Metronun geldiği yöne doğru ilerleyen genç kız metro geldiği anda önüne atlıyor. O dehşet anları anbean görüntülendi.
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferler durdurulmuştu. Yapılan açıklamaya göre Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferler normale döndü.
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