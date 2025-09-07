HABER

Vibrio (Et yiyen bakteri) nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Vibrio bakterisi ile ilgili bilinmesi gerekenler

Canlılarda, toprakta ya da suda bulunabilen, çürümelere, çeşitli hastalıklara, mayalanmaya neden olabilen, kıvrık ay da silindir şeklinde olabilen basit yapılı tek gözeli canlılar bakterilerdir. Bölünme yolu ile çoğalan bakteriler bazen ölümcül hastalıklara da neden olabilmektedirler.

Ferhan Petek

Mikroskobik canlılar olan bakteriler, yaşamın hemen hemen her noktasında, tüm canlılarda, sıcak ya da soğuk her ortamda barınabilen bazıları iyi bazıları ise hayati risk oluşturabilen canlı gruplarıdır. İnsan vücudunun içinde de farklı başka canlılarda da yaşayabilmekte ve farklı canlılar arasında geçiş yaparak her şeyden beslenebilmektedirler.

Vibrio (Et yiyen bakteri) nedir? Vibrio (Et yiyen bakteri) nasıl bulaşır?

Bakteri türlerinden biri olan et yiyen bakteriler, ciddi ve nadir görülen bir enfeksiyona yol açıcı etkiye sahiptir. Hayati risk taşıyan et yiyen bakterilerin enfeksiyonları ciltteki bir kesikten kolaylıkla insan ya da hayvan vücuduna giriş yapabilir. Açık yaralardan ya da kesiklerden vücuda girip yerleşen bakteriler kısa süre içinde kendini gösteren belirtiler ile belli olur.

Vibrio (Et yiyen bakteri) belirtileri nelerdir?

Vibrio özelliklerinin başında sıcak ve tuzlu ortamlarda sularda görülmesi gelir. Et yiyen bakterilerin yol açtığı enfeksiyonlar sivrisinek ısırıkları, arılar ve böcek sokmaları ile de kendini gösterebilmektedir. Vibrio bakterisinin neden olduğu Vibrio enfeksiyonunun belirtileri ise şu şekildedir:

  • Ateş
  • Kusma
  • Midede kramplar
  • Titreme
  • Açılan yara bölgesinde görülen kızarıklıklar
  • İrinli akıntılar
  • Vücudun farklı bölgelerinde ani ve uzun süreli ağrılar
  • Vücutta ürperti hissi
  • Yaraların olduğu kısımların ağrıması
  • İshal
  • Mide bulantısı
  • Deride belirgin şişkinliklerin gözlemlenmesi
  • Ciltteki genel renkte değişiklikler
  • Doku ölümü yoğunlaştıkça sarıya dönük bir renkte sıvı dolu kabarcıkların oluşması

Vibrio'dan nasıl korunulur?

Vibrio bakterisi ya da et yiyen bakteri, eğik çubuk şekilli, gram negatif bakterilerden meydana gelen bir bakteri türü olarak da tanımlanmaktadır. Genel ve tipik olarak deniz suyunda yer alır ve spor oluşturmaz. Kolera hastalığına yol açabilmektedir.

Bir aşısı ya da net bir tedavisi henüz bulunmadığı için et yiyen bakterilere karşı önlem alınmalıdır. Et yiyen bakteriden korunabilmek için alınabilecek bazı önlemler bulunmaktadır. Bu önlemlerden bazıları şunlardır:

  • Böcek ısırıklarına sivrisinek sokmalarına karşı dikkatli olunmalıdır.
  • Deride çizik, kesik ya da yanık oluşmasından korunulması gerekir.
  • Deniz ürünleri yerken mutlaka en güvenilir yerlerden yemeye dikkat etmek gerekir.
