Vicdansız anne! Görüntüler herkesi isyan ettirmişti, inceleme başlatıldı: “İstemiyorum seni, defol”

Mersin’de küçük kız çocuğunun annesi tarafından itildiği ve “İstemiyorum seni, defol” denildiği anlar sosyal medyada büyük tepki çekti. Genç kadının küçük çocuğunun gözyaşlarına aldırmadan söylediği cümleler izleyenleri adeta isyan ettirirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mersin’de 2,5-3 yaşlarındaki bir kız çocuğunun annesi tarafından itildiği ve “İstemiyorum seni, defol” denildiği anlar sosyal medyada paylaşılınca tepkilere neden oldu. Görüntülerde, kadın eşine, “İstemiyorum çocuğu, bu kadar basit. Al çocuğunu istiyorsan kendin bak. Ne yapıyorsan yap” ifadelerini kullandıktan sonra çocuğu itti.

Sosyal medyada yayılan video üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü inceleme başlattı. Yapılan çalışmada videoyu çekenin baba İ.T.G., çocuğa kötü davranan ve “Hadi git şimdi, bu videoyu kime yayıyorsun yay” diyen kadının ise anne B.G. olduğu tespit edildi.

ANNENİN ÇOCUKLA YURT DIŞINA ÇIKTIĞI İDDİA EDİLDİ

Baba İ.T.G. ile yapılan görüşmede, eşinin çocuğu da alıp yurt dışına çıktığı bilgisi öğrenildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de konuya ilişkin inceleme başlattı.

