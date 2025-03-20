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Vicdansızlığın böylesi! Karabük'te KOAH hastası vatandaşın oksijen tüpünü çaldılar

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
20.03.2025 10:16
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Karabük'te KOAH hastasının tedavisi için kullanılan oksijen tüpünün çalınma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Vicdansızlığın böylesi! Karabük'te KOAH hastası vatandaşın oksijen tüpünü çaldılar

Olay, Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. KOAH hastası Şükrü K.'nın oğlu, babasının tedavisi için kullandığı oksijen tüpünü dolum yaptırdıktan sonra aracına koymak için apartmanın önüne bıraktı. Döndüğünde oksijen tüpünü yerinde bulamayan vatandaş apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini izledi.

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Görüntülerde, geri geri gelen hafif ticari aracın sürücüsünün gözüne kestirdiği oksijen tüpünü alıp aracına koyduktan sonra uzaklaştığı anlar yer aldı. Polis, hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koah Karabük şirinevler
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