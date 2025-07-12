HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Vicdansızlığın bu kadarı! Doğurduğu bebeğini çöp konteynerine atıp ölüme terk etti... "Bebeğin sesini duyduk..."

Elazığ'da evde doğum yapan bir kadın, bebeğini binanın önündeki çöp konteynerine attı. Bebek, sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alınırken kadın ise polis tarafından gözaltına alındı.

Vicdansızlığın bu kadarı! Doğurduğu bebeğini çöp konteynerine atıp ölüme terk etti... "Bebeğin sesini duyduk..."

Olay, merkeze bağlı Kültür Mahallesi Kayısılı Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir kadın evde doğurduğu bebeğini, evinin önünde bulunan çöp konteynerine attı.

Vicdansızlığın bu kadarı! Doğurduğu bebeğini çöp konteynerine atıp ölüme terk etti... "Bebeğin sesini duyduk..." 1

Ardından etrafı kolaçan eden kadın tekrar eve girdi. Kadının çöpe bir şey attığını gören ve ağlama sesi duyan mahalle esnafları, gidip baktığında konteyner içerisinde çıplak halde yeni doğmuş bebeği gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından konteynerden alınan ve battaniyeye sarılan bebek bebek, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ardından olay yerine inceleme yapan polis ekipleri, kadını evinde gözaltına aldı. Kanaması olan kadın da polis gözetiminde hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Vicdansızlığın bu kadarı! Doğurduğu bebeğini çöp konteynerine atıp ölüme terk etti... "Bebeğin sesini duyduk..." 2

"VİCDANSIZLIĞIN DANİSKASI"

Olayı gören ve ekiplere haber veren esnaflardan Nazmi Kekeç, "Ben gördüm, kadın dışarı çıkmıştı. Çocuğu doğurdu çöpe attı. Ardından sağa sola baktı. Ardından eve kaçtı. Sonra polisi aradım. Ambulans geldi, çocuğu aldı gitti. Kadını da polis aldı götürdü. Yerler hep kan. Vicdansızlığın daniskası " dedi.

Vicdansızlığın bu kadarı! Doğurduğu bebeğini çöp konteynerine atıp ölüme terk etti... "Bebeğin sesini duyduk..." 3

"BEN GELDİĞİMDE ÇOCUK AĞLIYORDU"

Olayı gören vatandaşlardan Kaan Şimşek ise "Çocuğu konteynerin içerisinde gördüm. Ben geldiğimde çocuk ağlıyordu. Herkes pencereden bakıyordu. Sonra telefonla ekiplere haber verdim. Ekipler geldi, bebeği alıp götürdü. Kadını da polisler aldı" diye konuştu.

(İHA)

12 Temmuz 2025
12 Temmuz 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail saldırılarına devam ediyor! 90 kişi hayatını kaybettiİsrail saldırılarına devam ediyor! 90 kişi hayatını kaybetti
Atatürk Havalimanı'nda yangınAtatürk Havalimanı'nda yangın
Anahtar Kelimeler:
Elazığ çöp konteyneri bebek anne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
PKK'lı teröristlerin silah yakması sonrası merak edilen o soru yanıt buldu! "Havanın kararmasını beklediler"

PKK'lı teröristlerin silah yakması sonrası merak edilen o soru yanıt buldu! "Havanın kararmasını beklediler"

Ozan Doğulu sahte reklama kandı, dolandırıldı

Ozan Doğulu sahte reklama kandı, dolandırıldı

Uğur Dündar'ın babalık davası sonuçlandı! Mahkeme kararını verdi

Uğur Dündar'ın babalık davası sonuçlandı! Mahkeme kararını verdi

Özel'den Erdoğan'a sert sözler! "Bir çatı kuracak, vatandaşlık bilinci yerine..."

Özel'den Erdoğan'a sert sözler! "Bir çatı kuracak, vatandaşlık bilinci yerine..."

Yiğit Bulut son yolculuğuna uğurlandı! Saf tuttular

Yiğit Bulut son yolculuğuna uğurlandı! Saf tuttular

Trump "Vururuz" demişti! İran'dan tansiyonu yükselten açıklama: Kararlarını açıkladılar

Trump "Vururuz" demişti! İran'dan tansiyonu yükselten açıklama: Kararlarını açıkladılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.