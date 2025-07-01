HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Vicdansızlığın görüntüsü: SMA'lı bebek için toplanan parayı çaldı!

Avcılar'da bir şüpheli, Taşdemir ailesinin 11 aylık SMA'lı bebeği Muhammed'in tedavisi için toplanan bağışların bulunduğu standı kırıp paraları alarak kayıplara karıştı. Üstgeçitteki stanttan şüphelinin paraları aldığı anlar kameraya yansıdı. Hırsızlığa tepki gösteren anne Mehtap Taşdemir, oğlunu yaşatmak için kampanyaya destek istedi.

Vicdansızlığın görüntüsü: SMA'lı bebek için toplanan parayı çaldı!
Çiğdem Sevinç

Esenyurt'ta oturan özel güvenlik görevlisi Tekin Taşdemir ile eşi Mehtap'ın üçüncü çocukları olarak 11 ay önce dünyaya gelen Muhammed'e SMA tanısı konuldu. Tedavisi yurt dışında büyük masraf gerektiren çocuğa ilaç için yardım toplanabilmesi amacıyla İstanbul Valiliği'nden izin alındı.

Vicdansızlığın görüntüsü: SMA lı bebek için toplanan parayı çaldı! 1

PARALARI ÇALIP KAÇTI

Avcılar'daki Şükrübey Metrobüs üstgeçidine konulan bağış kumbarası, Çarşamba günü kimliği belirsiz bir kişi tarafından kırıldı ve içindeki paralar alındı. Şüphelinin paraları aldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Vicdansızlığın görüntüsü: SMA lı bebek için toplanan parayı çaldı! 2

'OĞLUMU KAYBETMEK İSTEMİYORUM'

Toplanan paranın alınmasına tepki gösteren anne Mehtap Taşdemir, "Standımızdaki paraları almışlar. Bebeğimi kurtarmak için biz stant açıyoruz, ilacına kavuşsun diye. Allah rızası için destek olun oğluma. Hasta olduğunu duyduğumuzdan beri mücadele ediyoruz. Sizler olmadan biz başaramayız. Biz çocuğumuzu yaşatmak istiyoruz. Çok çaresiz kaldık. Oğlumu kaybetmek istemiyorum. Sesimizi duyuramıyoruz" dedi.

Vicdansızlığın görüntüsü: SMA lı bebek için toplanan parayı çaldı! 3

Vicdansızlığın görüntüsü: SMA lı bebek için toplanan parayı çaldı! 4

Vicdansızlığın görüntüsü: SMA lı bebek için toplanan parayı çaldı! 5

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'CHP'liler CHP'lileri şikayet etti' iddiasına yalanlama'CHP'liler CHP'lileri şikayet etti' iddiasına yalanlama
Zonguldak’ta narkotik operasyonunda 1 şüpheli tutuklandıZonguldak’ta narkotik operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
bebek sma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alanlara 'şiddetle tavsiye ediyoruz'

Altın alanlara 'şiddetle tavsiye ediyoruz'

Son dakika: AFAD duyurdu! Bursa'da korkutan deprem

Son dakika: AFAD duyurdu! Bursa'da korkutan deprem

Milyonlarca kişi 7 bin liralık ödeme yapmak zorunda kalabilir

Milyonlarca kişi 7 bin liralık ödeme yapmak zorunda kalabilir

Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu gözaltına alındı

Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu gözaltına alındı

Leman dergisinde yer alan skandal karikatür sonrası 4 gözaltı

Leman dergisinde yer alan skandal karikatür sonrası 4 gözaltı

Ömrü kısaltan tehlike!

Ömrü kısaltan tehlike!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.