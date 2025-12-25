HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Villada uyuşturucu yetiştirmişler: Torbacı 'sevgililer' yakalandı, 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Adana'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen ve villada iklimlendirme sistemiyle kenevir üreten sevgililer, operasyonla yakalandı. Şüphelilere ait apartman dairesi ve villada 4 kilo 185 gram uyuşturucu ile iklimlendirme sistemi ele geçirilirken 'İçmek için yetiştiriyoruz" diyen 2 sevgili de tutuklandı.

Villada uyuşturucu yetiştirmişler: Torbacı 'sevgililer' yakalandı, 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.A.A. (36) ile sevgilisi Z.G.'in (29) uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Bunun üzerine şüphelilerden M.A.A.'nın merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki apartman dairesine ve Pozantı ilçesi Yenikonacık Mahallesi'ndeki villasına operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli de yakalandı. Apartman dairesine yapılan baskında, 1 kilo 898 gram esrar, 86 gram toz esrar, 0.18 gram kokain, 106,50 gram reçine esrar, 11 adet sentetik ecza ile hassas terazi ele geçirildi. Evde bulunan M.A.A. (36) ve Z.G. (29) gözaltına alındı. Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteği ile villada yapılan aramada kenevir yetiştirmek için kurulan iklimlendirme sistemi, 2 kilo 77 gram esrar, 40 kök kenevir, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 50 adet mermi ele geçirildi. M.A.A. ve sevgilisi Z.G. emniyetteki ifadesinde, "Kendimiz içmek için yetiştiriyoruz, asla satıcı değiliz" savunması yaptığı öne sürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüphelide tutuklandı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Su kanalına uçan otomobilde bulunan bir kişi yaralandıSu kanalına uçan otomobilde bulunan bir kişi yaralandı
Burdur'da çıkan yangında 2 bine yakın saman balyası zarar gördüBurdur'da çıkan yangında 2 bine yakın saman balyası zarar gördü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

'Bu kadar net konuşuyorum' İsa Karakaş haberi verdi (Emekli ve memur zammı)

'Bu kadar net konuşuyorum' İsa Karakaş haberi verdi (Emekli ve memur zammı)

İslam Memiş'ten altın için '6 ay' uyarısı: Gram altında rakam da geldi

İslam Memiş'ten altın için '6 ay' uyarısı: Gram altında rakam da geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.