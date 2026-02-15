Villanın merdivenlerden düşen 1 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Olay, saat 13.00 sıralarında Yeni Mahalle Kent Caddesi’nde bulunan site içindeki villada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 yaşındaki Y.A.Ü., villanın ikinci katın merdivenlerinden inmek isterken yuvarlandı. Ağır yaralanan çocuk özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan tetkiklerde kafa tasında kırık olduğu öğrenilen çocuk ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi. Baba U.Ü., sevk sırasında sedyede yatan oğlunu alnından öperek moral verdi. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor.

Kaynak: İHA