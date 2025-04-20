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Virüs oteli! 140 kişi hastanelik oldu... Salgının nedeni servis edilen yemekler

Japonya'nın Hokkaido bölgesinde bulunan Daiheigen Oteli'nde tam 140 kişi hastanelik oldu. Şahısların norovirüs salgını nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, salgının otelde sunulan yemeklerden kaynaklandığı öğrenildi. Öte yandan olay, bölgede 2019'dan bu yana 100'den fazla kişiyi etkileyen ilk gıda zehirlenmesi salgını olarak kayıtlara geçti.

Virüs oteli! 140 kişi hastanelik oldu... Salgının nedeni servis edilen yemekler
Melih Kadir Yılmaz

Japonya'nın Hokkaido bölgesinde kaplıca hizmetleri veren Daiheigen Oteli'nde norovirüs salgını nedeniyle 140 kişi hastanelik oldu.

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SALGININ NEDENİ SERVİS EDİLEN YİYECEKLER

Asahi Shimbun gazetesinin cumartesi günü aktardığı habere göre salgının 8-12 Nisan tarihlerinde otelde hazırlanıp servis edilen yiyeceklerden kaynaklandığı belirlendi.

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140 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU

8-11 Nisan arasında otelde konaklayan ya da otelde yemek yiyen 627 kişiden 140'ı, 19 Nisan tarihine kadar ishal gibi semptomlarla hastaneye başvurdu.

6 YIL SONRA BİR İLK

Yapılan testlerde 5 mutfak çalışanıyla birden fazla müşteride norovirüs tespit edildi. Bu olay, bölgede 2019'dan bu yana 100'den fazla kişiyi etkileyen ilk gıda zehirlenmesi salgını olarak kayıtlara geçti.

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Anahtar Kelimeler:
virüs Japonya otel salgın
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