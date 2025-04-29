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Vladimir Zelenskiy'den açıklama! "Koşulsuz ve tam bir ateşkesin ilk adım olması gerektiği konusunda ısrar ediyoruz"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın çözümünde ilerleme kaydedilmesinin Rusya'nın koşulsuz ateşkesi kabul ederek ilk adımı atmasına bağlı olduğunu belirterek, "Koşulsuz ve tam bir ateşkesin ilk adım olması gerektiği konusunda ısrar ediyoruz" dedi.

Vladimir Zelenskiy'den açıklama! "Koşulsuz ve tam bir ateşkesin ilk adım olması gerektiği konusunda ısrar ediyoruz"
Begüm Özkaynak

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, üç yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın çözümünde ilerleme kaydedilmesinin Rusya'nın koşulsuz ateşkesi kabul ederek ilk adımı atmasına bağlı olduğunu belirterek, "Savaşı sona erdirmek için net adımlar atmalılar ve biz koşulsuz ve tam bir ateşkesin ilk adım olması gerektiği konusunda ısrar ediyoruz. Rusya bunu yapmalı" dedi.

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Ukrayna'nın savaşı sona erdirmek üzere ABD ile daha fazla görüşme yapmaya hazırlandığını aktaran Zelenskiy, Rusya'yı diplomasiye en güçlü şekilde teşvik edecek baskı noktalarını seçtiklerini ifade etti.

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"ATEŞKES İÇİN 8 MAYIS'A KADAR BEKLEMEYE GEREK YOK"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sovyetler Birliği ve müttefiklerinin İkinci Dünya Savaşı'ndaki zaferinin 80. yıldönümü dolayısıyla Ukrayna'da 8-11 Mayıs tarihleri arasındaki ateşkes kararını eleştiren Zelenskiy, ateşkes için 8 Mayıs'a kadar beklemeye gerek olmadığını söyledi.

(İHA)

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Vladimir Putin ateşkes Rusya Ukrayna savaşı zelenskiy
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