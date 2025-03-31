Volkan Konak için 'sahnede gebermiş' paylaşımı! Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'ndan tepki çeken sözler

Konser sırasında fenalaşarak hayatını kaybeden Volkan Konak için Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun yaptığı paylaşım gündem yarattı.

58 yaşında hayatını kaybeden Konak için "Sahnede gebermiş" ifadelerini kullanan Mehmetalioğlu'nun yaptığı paylaşımına tepki yağdı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan müftü, şu ifadeleri kullandı; "Sahnede gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet."

Gelen tepkiler üzerine bir paylaşımda daha bulunan Mehmetalioğlu, "Önce volkinin benim hakkımdaki görüşünü yaz da ondan sonra beni eleştirin. Din, devlet, diyanet ve kutsallarımıza düşman herkese vermiş olduğum rahatsızlıktan dolayı Rabbime şükrediyorum." ifadelerini kullandı.