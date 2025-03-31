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Volkan Konak için 'sahnede gebermiş' paylaşımı! Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'ndan tepki çeken sözler

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
31.03.2025 13:59
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Kıbrıs'ta sahne aldığı Kıbrıs'ta konser sırasında fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden şarkıcı Volkan Konak için çok sayıda isim taziye mesajları yayımlarken Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun skandal paylaşımına tepki yağdı. Konak için "Sahnede gebermiş" diyen Ahmet Mehmetalioğlu, gelen tepkilere de "Din, devlet, diyanet ve kutsallarımıza düşman herkese vermiş olduğum rahatsızlıktan dolayı Rabbime şükrediyorum." diyerek yanıt verdi.

Volkan Konak için 'sahnede gebermiş' paylaşımı! Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'ndan tepki çeken sözler

Konser sırasında fenalaşarak hayatını kaybeden Volkan Konak için Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun yaptığı paylaşım gündem yarattı.

58 yaşında hayatını kaybeden Konak için "Sahnede gebermiş" ifadelerini kullanan Mehmetalioğlu'nun yaptığı paylaşımına tepki yağdı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan müftü, şu ifadeleri kullandı; "Sahnede gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet."

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Gelen tepkiler üzerine bir paylaşımda daha bulunan Mehmetalioğlu, "Önce volkinin benim hakkımdaki görüşünü yaz da ondan sonra beni eleştirin. Din, devlet, diyanet ve kutsallarımıza düşman herkese vermiş olduğum rahatsızlıktan dolayı Rabbime şükrediyorum." ifadelerini kullandı.

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Volkan Konak müftülük çatalca seçim sonuçları
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