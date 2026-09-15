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Vucic meydan okudu! İstifa tarihini verdi, düelloya yeşil ışık yaktı

Sırbistan'daki siyasi hareketlilik dünyanın da dikkatini çekiyor. Cumhurbaşkanı Vucic, 27 Eylül’de görevinden istifa edeceğini açıkladı. İstifasının ardından seçim kampanyasına “sıradan bir vatandaş” olarak katılacağını söyleyen Vucic, muhalif öğrenci hareketinin adayıyla televizyonda düelloya çıkmaya da hazır olduğunu belirtti.

Vucic meydan okudu! İstifa tarihini verdi, düelloya yeşil ışık yaktı

Sırbistan’da erken seçim öncesi tansiyon yükseldi. Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 27 Eylül’de istifa edeceğini duyururken seçim kampanyasından çekilmeyeceğinin de sinyalini verdi. Ülkeyi dolaşarak kampanya yürüteceğini söyleyen Vucic, muhalif öğrenci hareketinin adayına da “Düelloya çıkmak isterim” çağrısı yaptı.

ÇITAYI YÜKSEĞE TAŞIDI

İktidardaki Sırp İlerleme Partisi’nin (SNS) Başbakan adayı olan Vucic, 25 Ekim’de gerçekleştirilecek seçimler için son derece yüksek bir seçim hedefi koyarak, kendi ismini taşıyan seçim listesinin yüzde 50’nin altında oy alması durumunda bunu başarısızlık kabul edeceğini söyledi.

Vucic meydan okudu! İstifa tarihini verdi, düelloya yeşil ışık yaktı 1

"DÜELLOYA ÇIKMAK İSTERİM"

Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından iktidar karşıtı protestolar gerçekleştiren öğrenci hareketinin adayı ile televizyonda düello gerçekleştirmeye hazır olacağını da söyleyen Vucic, "Düelloya çıkmak isterim ama onların cevabı bunun önemsiz olduğu yönünde olacaktır" dedi.

İki yıldır gerçekleştirilen protestoların muhalifler ile sivil toplum temsilcilerinden oluşan bir koalisyon tarafından yönetildiğini savunan Vucic, "Halk, devleti kimin daha iyi tanıdığını ve bu ülkede ilk olarak ne yapılması gerektiğini bilen tarafın hangisi olduğunu görsün. İstemezlerse, benim yapacak başka işlerim var. Sırbistan’ı dolaşır, insanlarla konuşurum" dedi.

Vucic meydan okudu! İstifa tarihini verdi, düelloya yeşil ışık yaktı 2

Öğrenciler öncülüğündeki protestocuların "Öğrenci Listesi" başlıklı bir seçim listesi açıklayarak destekleyecekleri adayları ilan etmelerine de gönderme yapan Vucic, muhalif hareketin başbakanlığa Sırbistan Merkez Bankası’nın eski Başkanı Dejan Soskic’i aday gösterebileceğini ileri sürdü. Vucic, "Devleti hangi politikayla yöneteceklerini bilmiyoruz. Para birimimiz dinarı ve Merkez Bankası’nı mahveden Soskic’i geri getirirler. Sırp karşıtı boykot eylemcilerini de yönetime taşırlar" dedi.

Vucic meydan okudu! İstifa tarihini verdi, düelloya yeşil ışık yaktı 3

Vucic, böyle bir yönetimin iktidara gelmesi halinde "Sırbistan’ın üç gün içinde Rusya’ya yaptırım uygulayacağını" da öne sürdü.

SIRBİSTAN 25 EKİM’DE SANDIK BAŞINA GİDECEK

Sırbistan’da bir sonraki parlamento seçimlerinin 2027 yılı Aralık ayında yapılması öngörülüyordu ancak öğrencilerin öncülük ettiği iki yıldır devam eden protestoların ardından Vucic, erken seçim kararı almıştı. 9 Eylül’de parlamentoyu fesheden Vucic, seçim tarihini 25 Ekim olarak belirlemişti. Başbakan ve cumhurbaşkanlığı pozisyonlarında 12 yıldır iktidarda olan Vucic, 2024 yılı Kasım ayında ülkenin kuzeyindeki Novi Sad kentindeki tren istasyonunun beton sundurmasının çökmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybetmesiyle başlayan yolsuzluk karşıtı protesto gösterileriyle karşı karşıya kalmıştı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sırbistan Aleksandar Vucic
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