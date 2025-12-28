HABER

Vücudumuz neden bazen kendi kendine seğirir?

İnsan vücudunun çeşitli bölümlerinde yer alan kaslarda kasılmalar meydana gelebilmektedir. Tıbbi ismi miyoklonus olan kas seğirmesi de istemsiz olarak yaşanan kas kasılmaları olarak açıklanmaktadır. Bu durum genel olarak zararsız olarak görülse de sürekli hale gelen ve günlük yaşamı olumsuz olarak etkileyen durumlarda mutlaka doktora danışılması gerekir.

Ferhan Petek

Kas seğirmesi ya da bir kasın veya kas grubunun kısa süreli aniden ve kontrol edilemez bir şekilde sarsılması ya da kasılması olarak tanımlanmaktadır. Bu durumun yaşanabilmesi kasların yanlış bir biçimde harekete geçirilmesine bağlı olarak gerçekleşmektedir. Genel olarak bu durum bir saniyeden bile daha kısa bir süre için yaşanır. Seğirme durumu tek bir kası ya da bir kas grubunu etkileyebilmektedir.

Tıbbi açıdan fasikülasyon olarak bilinen kas seğirmesi çok sık görülen durumlardan biri olarak değerlendirilmektedir. Kişilerde sık ya da seyrek olarak yaşanabilen bu durum bazen sinirsel bazen fiziksel olarak meydana gelebilmektedir. Nörolojik bazı hastalıkların belirtisi olarak da kas seğirmelerinin yaşanabildiği tespit edilmiştir.

Kişilerde kas seğirmesi göründüğü zaman genelde sıçramalar ani kasılmalar spazm ya da titreme gibi yan belirtiler de beraberinde görünebilmektedir. Bu kasılmalar hızlı ve ani bir şekilde gerçekleşmektedir ve kontrol etmesi nerede ise imkansız olur. Tedavisinin mümkün olduğu bilinen kas seğirmesi durumunda doktora danışılmalıdır. Doktor gerekli gördüğü tetkikleri yaparak önce durumun neden kaynaklandığını tespit eder ve daha sonra buna göre tanı koyar. Ardından uygun gördüğü tedavi sürecini başlatır.

Doktorun uygun gördüğü tedavi kas seğirmesi tedavileri genel olarak yaşanan bu durumun altında yatan nedenin bulunması doğrultusunda başlatılır. Gerçek neden bulunduğu zaman görülen belirtiler ve hastanın şikayetleri dinlenir ve bunları azaltmaya yönelik yöntemler önerir. Bu doğrultuda ise kasları gevşetmeye yönelik ilaçlar çeşitli sakinleştiriciler kas gevşetici kremler hormon tedavileri botoks enjeksiyonları gibi seçenekler kullanılabilir.

Seğirme tek bir bölgeyi etkileyebilir aynı şekilde birden fazla kas gurubu da seğirme durumundan etkilenebilmektedir. Ani ve istemsiz olarak meydana gelen kas kasılmaları belirtileri ile kendini gösteren kas seğirmeleri bazı durumlarda konuşmayı yürümeyi hatta yemek yemeyi de olumsuz olarak etkileyecek şiddette seyredebilmektedir. Kas seğirmesi durumu kasların yanlış şekilde hareket etmesi ya da zorlanması ile gerçekleşir. Ancak bu durumu etkileyen ve tetikleyen başka unsurlar da olabilmektedir. Bu unsurlardan bazıları şunlardır:

  • Uyku başlamasının neden olduğu kasılmalar
  • Enfeksiyonlar
  • Hıçkırık
  • Felç, beyin tümörü ve benzeri nörolojik hastalıklar
  • Omurilik ve sinir yaralanmaları
  • Böbrek yetmezliği
  • Karaciğer hastalıkları
  • Kimyasal zehirlenmeler
  • Elektrolit dengesizlikleri
  • Vücudun gereksinim duyduğundan fazla hareket etmek ya da spor yapmak
  • İlaç zehirlenmeleri
  • Uyku düzensizlikleri ya da kaliteli uyku uyuyamama durumlarının sık yaşanması
  • Kaslarda aşırı yorgunluk oluşması
  • Magnezyum kalsiyum ya da potasyum eksiklikleri
  • Kaygı ya da stres
  • Egzersizlerde zorlayıcı ya da yanlış hareketler
    Beslenme bozuklukları
    Aşırı dozda kafein tüketmek
    Sinir sıkışmaları

Kas seğirmesi durumu her insanın hayatının bir kısmında fark ettiği ve yaşadığı oldukça yaygın bir durum olarak değerlendirilmektedir. Bazı zamanlarda seğirme göz kapaklarında ya da göz çevresinde ya da kollarda ve bacaklarda görülebilmektedir. Seğirmeler zararsız olarak değerlendirilse de seğirmenin zararlı ya da zararsız olması altında yatan nedene bağlı olarak tespit edilir. Hangi nedene bağlı olarak seğirme yaşanıyorsa hem tedavisi hem de tanısı buna göre belirlenmektedir.

vücut
