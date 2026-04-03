Vücudundan kilo kilo tümör alındı! 72 yaşındaki hasta yeniden yürüdü

Kayseri’de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirilen operasyon, dikkat çeken bir vakayı ortaya koydu. Kalça bölgesinde hızla büyüyen kitle nedeniyle hareket etmekte zorlanan 72 yaşındaki hasta, başarılı ameliyatla sağlığına yeniden kavuştu.

Gökçen Kökden

Hastanın sol kalça çevresinde gelişen ve yaklaşık 3,7 kilogram ağırlığında olduğu belirlenen yumuşak doku tümörü, detaylı incelemelerin ardından cerrahi müdahaleyle çıkarıldı.

DEV KİTLE TİTİZLİKLE ÇIKARILDI

Operasyon; Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar’ın öncülüğünde, Dr. Feridun Arat ve araştırma görevlilerinden oluşan ekip tarafından gerçekleştirildi.

Ameliyat sırasında tümörün çevre dokularla olan ilişkisi dikkatle değerlendirildi. Hayati yapıların korunmasına öncelik verilerek dev kitle başarıyla çıkarıldı.

⚠️ “Erken teşhis hayati önem taşıyor”

Prof. Dr. Kafadar, bu tür vakalarda erken müdahalenin önemine dikkat çekerek şu uyarıda bulundu:

“Büyük yumuşak doku tümörleri, erken teşhis ve multidisipliner yaklaşımla başarılı şekilde tedavi edilebilir. Kısa sürede büyüyen kitleler mutlaka ciddiye alınmalı ve vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.”

🔍 Şikâyetler 4 ay önce başladı

Hastanın yaklaşık 4 ay önce kalça bölgesinde şişlik ve hareket kısıtlılığı şikâyetleri yaşamaya başladığı öğrenildi. Yapılan tetkiklerin ardından operasyon kararı alındı.

🎯 İleri cerrahi kapasite bir kez daha ortaya kondu

Gerçekleştirilen bu operasyon, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri’nin ileri cerrahi imkanlarını ve deneyimli sağlık kadrosunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
iPhone Fold için kritik eşik aşıldı!iPhone Fold için kritik eşik aşıldı!
Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla boğazını kesti!Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla boğazını kesti!

Anahtar Kelimeler:
tümör sağlık
En Çok Okunan Haberler
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

