Vücudundan kilo kilo tümör alındı! 72 yaşındaki hasta yeniden yürüdü

Hastanın sol kalça çevresinde gelişen ve yaklaşık 3,7 kilogram ağırlığında olduğu belirlenen yumuşak doku tümörü, detaylı incelemelerin ardından cerrahi müdahaleyle çıkarıldı.

DEV KİTLE TİTİZLİKLE ÇIKARILDI

Operasyon; Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar’ın öncülüğünde, Dr. Feridun Arat ve araştırma görevlilerinden oluşan ekip tarafından gerçekleştirildi.

Ameliyat sırasında tümörün çevre dokularla olan ilişkisi dikkatle değerlendirildi. Hayati yapıların korunmasına öncelik verilerek dev kitle başarıyla çıkarıldı.

⚠️ “Erken teşhis hayati önem taşıyor”

Prof. Dr. Kafadar, bu tür vakalarda erken müdahalenin önemine dikkat çekerek şu uyarıda bulundu:

“Büyük yumuşak doku tümörleri, erken teşhis ve multidisipliner yaklaşımla başarılı şekilde tedavi edilebilir. Kısa sürede büyüyen kitleler mutlaka ciddiye alınmalı ve vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.”

🔍 Şikâyetler 4 ay önce başladı

Hastanın yaklaşık 4 ay önce kalça bölgesinde şişlik ve hareket kısıtlılığı şikâyetleri yaşamaya başladığı öğrenildi. Yapılan tetkiklerin ardından operasyon kararı alındı.

🎯 İleri cerrahi kapasite bir kez daha ortaya kondu

Gerçekleştirilen bu operasyon, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri’nin ileri cerrahi imkanlarını ve deneyimli sağlık kadrosunu bir kez daha gözler önüne serdi.