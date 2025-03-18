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Vücudunuzda uyuyan virüs: Merak edilen zona hastalığı nedir? Stres ve yorgunluk habercisi...

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
18.03.2025 10:05
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Ciltte ağrı ve sıvı dolu kabarcıklara dönüşerek kırmızı döküntülere neden olan zona virüsüne karşı Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Makbule Dündar uyarılarda bulundu. Dr. Dündar, zona virüsünün vücutta yıllarca aktif kalabileceğini ve stres, yorgunluk gibi faktörlerin virüsü tetikleyerek ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti. Erken tespit ve tedaviyle başarıyla kontrol altına alınabileceğini vurguladı. Detaylar haberimizde...

Vücudunuzda uyuyan virüs: Merak edilen zona hastalığı nedir? Stres ve yorgunluk habercisi...

Zona, suçiçeğine neden olan virüsün yeniden aktifleşmesiyle oluşan viral enfeksiyonların başında geliyor. Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Makbule Dündar, son yıllarda sıkça karşılaşılan zona hastalığı hakkında önemli uyarılarda bulundu. Dr. Dündar, stres, yorgunluk veya enfeksiyon gibi faktörler bu virüsün tekrar aktif hale gelmesine neden olabileceğinin altını çizdi.

ZONA’NIN BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ

Hastalığın vücutta belli bölgelerde uyuşma ve karıncalanma hissiyle başladığını dile getiren Dr. Dündar, “Ardından şiddetli ağrı ve içi su dolu kabarcıklarla kendini gösterir. Zona’yı erken dönemde teşhis etmek oldukça önemlidir. Döküntüler ortaya çıktıktan sonraki ilk 3 gün içinde tedaviye başlanması, tedavi başarısını artıracaktır” dedi.

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BU UYARILARI DİKKATE ALIN

Zonaya karşı uyarılarda bulunan Dr. Dündar, “Zona, yalnızca vücuttaki ağrılı lezyonlarla sınırlı kalmaz. Yüz ve göz bölgesinde ortaya çıktığında, körlük gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Özellikle gözdeki zona lezyonları, kalıcı görme kaybına neden olabilir. Bu nedenle, zona şüphesi bulunan hastaların erken dönemde bir dermatoloji uzmanına başvurması büyük önem taşıyor” diye konuştu.

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ZONA AŞISI VE ÖNLEMLER

Son yıllarda, zona virüsüne karşı geliştirilen aşılar ülkemizde de uygulanmaya başlandığının altını çizen Dr. Dündar, “Yaşlılar, bağışıklık sistemi zayıf olanlar ve daha önce ağır zona geçiren kişilerde aşılama şiddetle önerilmektedir. Zona virüsüne karşı aşı, hastalığın tekrar etme riskini azaltmada önemli bir rol oynamaktadır” diyerek aşılamanın önemine vurgu yaptı.

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su çiçeği yorgunluk zona hastalığı stres yönetimi
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