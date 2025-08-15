HABER

Vücut kokunuza dikkat: Altında yatan nedenler ciddi olabilir! B vitamini eksikliğinden kaynaklı vücudunuz kokabilir: Vücutta ‘balık kokusu’ neden olur?

Yaz mevsiminde sıcak havalarla birlikte artan terleme ve buna bağlı gelişen kötü vücut kokuları, pek çok kişinin yaşam kalitesini düşürüyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Bal, bu durumun genellikle beslenme ve yaşam tarzıyla doğrudan ilişkili olduğunu ancak bazı durumlarda ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabileceğini vurguladı.

İç Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Betül Bal, terleme ve kötü vücut kokusunun sebepleri ile bunu önleyici besinler hakkında bilgi verdi.

VÜCUTTA HASTALIKLARDAN DOLAYI ORTAYA ÇIKAN KOKULAR

Uzman Dr. Bal, diyabeti olan kişilerde kan şekerinin yüksek olmasının vücutta aseton (meyve kokusu) gibi kokulara neden olabileceğini söyleyerek, diğer hastalıklar hakkında şunları söyledi:

  • Böbrekler düzgün çalışmadığında, vücutta atıklar birikmeye başlar ve amonyak kokusu şeklinde kendini gösterebilir. Böbrek hastalıklarında bu tür kokular sıkça görülür.

  • Karaciğer fonksiyonları bozulduğunda, özellikle siroz gibi hastalıklarda, terde ve ağızda ‘balık kokusu’ gibi bir koku oluşabilir.

  • Cilt enfeksiyonları, özellikle mantar ya da bakteriyel enfeksiyonlar, kötü kokuya neden olabilir.

  • Üriner sistem enfeksiyonları (idrar yolu enfeksiyonları) da kötü kokulu idrara neden olabilir.

  • Aşırı terleme, ter bezlerinin aşırı çalışması sonucu oluşan kokulara yol açabilir.

  • Hiperhidroz, genellikle fiziksel ya da duygusal bir uyarana bağlı olarak artar.

VÜCUT KOKUSUNA NEDEN OLAN VİTAMİN EKSİKLİĞİ HANGİSİDİR?

Sindirim sistemi sorunlarının da vücutta kötü kokuya sebebiyet verdiğini ifade eden Uzm. Dr. Bal, “Sindirim problemleri, özellikle bağırsak florasındaki dengesizlikler, kötü vücut kokusuna yol açabilir. Bağırsaklardan yayılan gazlar ve diğer atıklar, terle birleştiğinde kötü bir kokuya neden olabilir. Hipotiroidizm ya da hipertiroidizm gibi tiroid hastalıkları, metabolizmanın hızını etkileyerek terlemeyi artırabilir ve kötü kokuya yol açabilir. Bazen, yetersiz beslenme ya da bazı vitamin ve minerallerin eksikliği (örneğin, B vitamini eksikliği) kötü vücut kokusuna yol açabilir” dedi.

"SİNDİRİMİ KOLAY BESİNLERİ TERCİH EDİN"

Uzm. Dr. Bal, “Maydanoz, nane, yeşil çay, salatalık, elma, yoğurt ve bol su tüketmek; hem ağız kokusunu hem de ter kokusunu azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca sindirimi kolay bitkisel proteinler ve lifli gıdalarla beslenmek vücut kokusunu olumlu etkileyebilir. Ancak yine de koku problemi yaşanırsa mutlaka hekim kontrolüne gidip bir hastalık olup olmadığı araştırılmalıdır" dedi.

BAHARATLI BESİNLERE DİKKAT!

'Koku problemi yaşayanların ilk adımı, beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmek olmalı' diyen Uzm. Dr. Bal, "Sarımsak, soğan, baharatlı yiyecekler, kırmızı et, bazı balık türleri ve aşırı kafein; ter ve nefeste keskin kokuya yol açabilir. Bu besinler vücutta parçalanırken, uçucu kükürt bileşikleri ürettiği için kötü kokuya sebep olabilir" diye konuştu.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

