Vuslat Doğan ve Ali Sabancı'nın 29 yıllık evliliği sona erdi: kaza sonrası ayrılık kararı

Ünlü çift, sosyal medya üzerinden yaptıkları ortak açıklama ile ayrılıklarını duyurdu. Vuslat Doğan Sabancı, uzun bir aradan sonra ilk kez bir davette görüntülendi.

İş dünyasının önde gelen isimlerinden Vuslat Doğan ve Ali Sabancı, 29 yıllık evliliklerini resmi olarak sonlandırdı. Çift, ayrılık kararını sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak bir açıklama ile duyurdu. Açıklamada, uzun yıllara dayanan ilişkilerinin saygı, dostluk ve sevgi çerçevesinde sona erdiği belirtildi. Sabancı çifti, birlikte yaşadıkları güzel anıları ve yetiştirdikleri iki evlatlarının önemini vurgularken, son yıllarda ilişkilerinde yaşadıkları zorlukların da altını çizdi. Açıklamada, “29 yıllık evliliğimizi sonlandırdık. Birlikte yaşamı da kutladık, birçok zorluğu da göğüsledik. En önemlisi, hayırlı, akıllı ve güzel yürekli iki evlat yetiştirdik. Son yıllarda ilişkimizde sıkıntılar yaşamaya başladık. Sanki birimiz kıştayken diğerimiz yazdaydı... Çok çabalasak da aynı mevsimde buluşamıyorduk.” ifadeleri yer aldı. Çiftin ayrılık kararında, geçen yıl yaşanan talihsiz tekne kazasının da etkili olduğu anlaşılıyor. Açıklamada, kazaya da değinilerek, “Derken bir akşam ailecek bindiğimiz teknemiz kayalara oturdu. Dualarla başlayan, iyileşme azmi ve çabasıyla devam eden zor bir sürece girdik. Başlarda bu olay bizi daha d…” denilerek, kazanın ilişkilerindeki dinamikleri değiştirdiği ima edildi. Öte yandan, Vuslat Doğan Sabancı, kazadan sonra uzun bir süre gözlerden uzak kalmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise sanatçı Burçak Bingöl için verilen bir davette ilk kez görüntülendi. Kardeşi Arzuhan Doğan Yalçındağ ile birlikte objektiflere poz veren Vuslat Doğan Sabancı'nın, kazanın etkilerini büyük ölçüde atlattığı ve normal hayata dönmeye başladığı gözlemlendi. Kendi sergi açılışlarına basını davet etmeyen ve sadece kendi fotoğrafçısının çektiği fotoğrafları servis eden Sabancı'nın, bu davette basına poz vermesi, hayatında yeni bir sayfa açtığının işareti olarak yorumlandı. Bazı kaynaklar, Vuslat Doğan Sabancı'nın Ali Sabancı'dan boşanma sürecinde 5 milyar lira tazminat istediğini iddia ediyor. Bu iddialar henüz doğrulanmamış olsa da, ayrılık sürecinin detayları merakla bekleniyor. Vuslat Doğan Sabancı'nın, evliliği dışında kazanın bütün yaralarını sardığı ve yeni hayatına odaklandığı belirtiliyor.

Vuslat Doğan ve Ali Sabancı'nın 29 yıllık evliliklerinin sona ermesi, iş dünyasında yankı uyandırdı. Çiftin bundan sonraki hayatlarında nasıl bir yol izleyeceği ve özellikle de Vuslat Doğan Sabancı'nın sanat ve cemiyet hayatındaki aktif rolüne devam edip etmeyeceği merak konusu. Kazanın ardından toparlanma sürecinde olan Vuslat Doğan Sabancı'nın, yeni projeleri ve sosyal sorumluluk çalışmalarıyla adından söz ettirmesi bekleniyor.