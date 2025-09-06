Warner Bros.'dan yapay zekaya dev tazminat davası! Karakterleri çalmanın bedeli 150 bin dolar: Batman, Superman, Scooby Doo...

Warner Bros. Discovery, yapay zeka tabanlı görsel üretim platformu Midjourney'e telif hakkı ihlali gerekçesiyle dava açtı. Şirket, Midjourney’in Batman, Superman, Wonder Woman, Scooby Doo ve Looney Tunes gibi ikonik karakterleri izinsiz şekilde kullandığını ve bu yolla ticari kazanç sağladığını öne sürüyor.

150 BİN DOLARLIK TAZMİNAT

Dava dosyasında, Midjourney’in aylık 10 ila 120 dolar arasında değişen abonelik ücretleriyle gelir elde ettiği, yapay zeka modelinin ise Warner Bros.'a ait içeriklerle eğitildiği belirtiliyor. Warner Bros., her bir ihlal için 150 bin dolara kadar tazminat talep ediyor.

Ayrıca, Midjourney’in daha önce karakter içeriklerine yönelik koyduğu teknik sınırlamaları kaldırdığı ve bu sayede daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedeflediği iddia ediliyor.

TEK ŞİKAYETÇİ WARNER BROS.'DA DEĞİL

Dosyada, yapay zeka ile üretilen bazı görsellerin Warner Bros. filmlerinden sahnelerle yüksek benzerlik taşıdığı ve bunun açık bir telif ihlali olduğu vurgulanıyor.

Haziran ayında Disney ve Universal da benzer gerekçelerle Midjourney’e dava açmıştı.