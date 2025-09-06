HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Warner Bros.'dan yapay zekaya dev tazminat davası! Karakterleri çalmanın bedeli 150 bin dolar: Batman, Superman, Scooby Doo...

Batman, Superman ve Scooby Doo gibi karakterlerin yapay zeka tarafından izinsiz şekilde tekrardan tasarlandığını öne süren Warner Bros., Midjourney’den her ihlal için 150 bin dolar tazminat talep ediyor.

Warner Bros.'dan yapay zekaya dev tazminat davası! Karakterleri çalmanın bedeli 150 bin dolar: Batman, Superman, Scooby Doo...
Çiğdem Sevinç

Warner Bros. Discovery, yapay zeka tabanlı görsel üretim platformu Midjourney'e telif hakkı ihlali gerekçesiyle dava açtı. Şirket, Midjourney’in Batman, Superman, Wonder Woman, Scooby Doo ve Looney Tunes gibi ikonik karakterleri izinsiz şekilde kullandığını ve bu yolla ticari kazanç sağladığını öne sürüyor.

Warner Bros. dan yapay zekaya dev tazminat davası! Karakterleri çalmanın bedeli 150 bin dolar: Batman, Superman, Scooby Doo... 1

150 BİN DOLARLIK TAZMİNAT

Dava dosyasında, Midjourney’in aylık 10 ila 120 dolar arasında değişen abonelik ücretleriyle gelir elde ettiği, yapay zeka modelinin ise Warner Bros.'a ait içeriklerle eğitildiği belirtiliyor. Warner Bros., her bir ihlal için 150 bin dolara kadar tazminat talep ediyor.

Ayrıca, Midjourney’in daha önce karakter içeriklerine yönelik koyduğu teknik sınırlamaları kaldırdığı ve bu sayede daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedeflediği iddia ediliyor.

Warner Bros. dan yapay zekaya dev tazminat davası! Karakterleri çalmanın bedeli 150 bin dolar: Batman, Superman, Scooby Doo... 2

TEK ŞİKAYETÇİ WARNER BROS.'DA DEĞİL

Dosyada, yapay zeka ile üretilen bazı görsellerin Warner Bros. filmlerinden sahnelerle yüksek benzerlik taşıdığı ve bunun açık bir telif ihlali olduğu vurgulanıyor.

Haziran ayında Disney ve Universal da benzer gerekçelerle Midjourney’e dava açmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Babası gibi şehit olduBabası gibi şehit oldu
Dikkat! Meteoroloji il il uyardı: 8 kentte sarı alarm!Dikkat! Meteoroloji il il uyardı: 8 kentte sarı alarm!

Anahtar Kelimeler:
yapay zeka dava Warner Bros.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hasan Can Kaya'nın Disney'den alacağı ücret... Exxen kazancı da ortaya çıktı

Hasan Can Kaya'nın Disney'den alacağı ücret... Exxen kazancı da ortaya çıktı

Trump 'Vururuz' dedi, Maduro rest çekti! Savaş sesleri...

Trump 'Vururuz' dedi, Maduro rest çekti! Savaş sesleri...

Hyundai fabrikasına polis baskını! 475 kişi gözaltına alındı

Hyundai fabrikasına polis baskını! 475 kişi gözaltına alındı

Sahte ilan, kumar ve yatırım dolandırıcılığı operasyonu!

Sahte ilan, kumar ve yatırım dolandırıcılığı operasyonu!

Başkomiser, jandarmayı öldürdü! Yasak aşk iddiası

Başkomiser, jandarmayı öldürdü! Yasak aşk iddiası

CHP olağanüstü kurultaya gidiyor

CHP olağanüstü kurultaya gidiyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.