Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı: Trump'tan açıklama

ABD’nin başkenti Washington DC’de Beyaz Saray yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda 2 ulusal muhafız personeli vuruldu, Beyaz Saray güvenlik gerekçesiyle giriş ve çıkışlara kapatıldı. Saldırıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. ABD Başkanı Trump'tan saldırıyla ilgili açıklama geldi.

ABD’nin başkenti Washington DC’de Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 2 ulusal muhafız personeli vuruldu. Ulusal muhafızların sağlık durumu bilinmiyor. Saldırı sonrası güvenlik gerekçesiyle Beyaz Saray’a giriş ve çıkışlar kapatıldı. Polis, şüphelinin gözaltına alındığını duyurarak, "Olay yeri güvenli hale getirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı" dedi.

TRUMP, SALDIRI SIRASINDA GOLF SAHASINDAYDI

ABD Başkanı Donald Trump’ın saldırı sırasında Florida eyaletinde yer alan West Palm Beach'teki golf sahasında olduğu bildirildi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Beyaz Saray bu trajik durumu takip ediyor. Başkan da konuyla ilgili bilgilendirildi" dedi.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA ASKER VE POLİS SEVK EDİLDİ

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, saldırıda 2 ulusal muhafız personelinin vurulduğunu doğrulayarak, başka bir ayrıntı vermedi. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda kolluk kuvveti sevk edilirken, Lincoln Anıtı ve Washington Anıtı gibi ünlü anıtlara ev sahipliği yapan National Mall’a bir helikopter iniş yaptı.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray yakınlarında düzenlenen saldırı hakkında açıklama yaptı. Trump, ulusal muhafızların saldırıda ağır yaralandıklarını belirterek, saldırganın da ağır yaralı olduğunu ifade etti. Saldırganı "hayvan" olarak nitelendiren Trump, "Çok ağır bir bedel ödeyecek" dedi.

26 Kasım 2025
26 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

