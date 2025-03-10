HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Washington'da caddede bulunan "siyahi hayatlar önemlidir" yazısı kaldırılıyor

Washington'da caddede bulunan "siyahi hayatlar önemlidir" yazısı kaldırılıyor

10.03.2025 23:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD başkenti Washington'da, 2020'de siyahi George Floyd'un öldürülmesinin ardından, merkezi bir caddeye resmedilen "Black Lives Matter (siyahi hayatlar önemlidir)" yazısı kaldırılıyor.

Washington'da caddede bulunan "siyahi hayatlar önemlidir" yazısı kaldırılıyor

Yerel yetkililer, Beyaz Saray'a oldukça yakın bir noktadaki 16'ncı sokak üzerinde "siyahi hayatlar önemlidir" yazısının resmedildiği alanda sökme çalışmalarının başlatıldığını belirtti.

İki blok boyunca sarı boyayla resmedilen yazının boyandığı kaldırım taşları, bugün Washington DC Belediyesi işçileri tarafından büyük matkaplarla sökülmeye başlandı.

Yetkililer, sökme işleminin tamamlanmasından sonra, yolun tekrar eskisi gibi asfalt ile kaplanacağı ve iki yönlü trafiğe açılacağı bilgisini paylaştı.

İki blok boyunca uzanan ve Google Earth'ten de net şekilde görülen yazının tamamen sökülüp yolun kullanılır hale gelmesinin yaklaşık 8 hafta sürmesi bekleniyor.

AA-20250310-37299240-37299238-ABDNIN_BASKENTINDEKI_CADDEDE_BULUNAN_SIYAHI_HAYATLAR_ONEMLIDIR_YAZISI_KALDIRILIYOR

PROTESTOLARIN YOĞUN OLDUĞU DÖNEMDE YAZILMIŞTI

Başkent'teki siyahi hayatlar önemlidir yazısı, Afro-Amerikan vatandaşların protestolarının en yoğun olduğu 2020 yılında, polisin bu bölgede göstericileri dağıtmak için kimyasal sprey sıkmasının ardından boyanmıştı.

Geçtiğimiz hafta, Cumhuriyetçi Temsilci Andrew Clyde, Temsilciler Meclisi'nde, meydanın adının Liberty Plaza olarak değiştirilmediği takdirde Washington DC yerel yönetimine milyarlarca dolarlık federal fonun akmasını durduracak bir yasa tasarısı sunmuştu.

Bu gelişmenin ardından, Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, boyandığı günden bu yana şehrin simgesi haline gelen büyük sarı harflerin silineceğini, bu kararı Beyaz Saray'dan gelen baskılar sonucunda aldıklarını duyurmuştu.

Yazının bulunduğu alana gelen siyahi bir grup dün kararı protesto etmişti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İsrail uçaklarından Suriye'ye hava saldırılarıİsrail uçaklarından Suriye'ye hava saldırıları
Av tüfeğiyle intihar etti! Kahreden iddia...Av tüfeğiyle intihar etti! Kahreden iddia...
Anahtar Kelimeler:
Washington
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Nevşehir'de bir köyde ilginç karar! İftar vakti evlerde yemek pişirmek yasaklandı

Nevşehir'de bir köyde ilginç karar! İftar vakti evlerde yemek pişirmek yasaklandı

Annesini rehin alıp polisle çatıştı, balkondan sokağı kana buladı

Annesini rehin alıp polisle çatıştı, balkondan sokağı kana buladı

Rangers cephesi tedirgin! Rövanş maçı öncesi...

Rangers cephesi tedirgin! Rövanş maçı öncesi...

Beşiktaş'a sahasında şok!

Beşiktaş'a sahasında şok!

Suriye Cumhurbaşkanlığı duyurdu! Şara ile Abdi Şahin anlaşma imzaladı

Suriye Cumhurbaşkanlığı duyurdu! Şara ile Abdi Şahin anlaşma imzaladı

Cumhurbaşkanı aday olacak mı? Canlı yayında çarpıcı iddia

Cumhurbaşkanı aday olacak mı? Canlı yayında çarpıcı iddia

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bahar Fırsatları'ndan alabileceğiniz en iyi şey! Ömür boyu garantili...

Bahar Fırsatları'ndan alabileceğiniz en iyi şey! Ömür boyu garantili...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.