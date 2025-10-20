HABER

Washington’da Türk rüzgarı esti: 23. Türk Festivali renkli görüntülere sahne oldu

ABD’nin başkenti Washington’da geleneksel Türk Festivali bu yıl 23. kez düzenlendi. Türk kültürünün, sanatının ve mutfağının tanıtıldığı etkinliğe hem Amerikalılar hem de bölgede yaşayan Türk vatandaşları yoğun ilgi gösterdi.

Washington’da Türk rüzgarı esti: 23. Türk Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Türk Festivali, bu yıl da ABD’nin başkenti Washington’da renkli görüntülere sahne oldu. 23. kez gerçekleştirilen festivale katılım yoğun oldu. Washington’un merkezinde kurulan etkinlik alanında ziyaretçiler, Türk kültürüne ait birçok öğeyi yakından tanıma fırsatı buldu. Festivalde Türk kahvesinden lokuma, el sanatlarından halk oyunlarına kadar pek çok unsur yer aldı.

Washington’da Türk rüzgarı esti: 23. Türk Festivali renkli görüntülere sahne oldu 1

Sahne gösterilerinde Türkiye’nin yanı sıra Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetleri’nden gelen halk dansı ekipleri sahne aldı. Renkli kostümler, geleneksel müzikler ve sahne performansları izleyicilerden büyük alkış topladı.

Washington’da Türk rüzgarı esti: 23. Türk Festivali renkli görüntülere sahne oldu 2

TÜRK LEZZETLERİNE BÜYÜK İLGİ

Festivalde kurulan stantlarda Türk mutfağının en sevilen lezzetleri tanıtıldı. Ziyaretçiler döner, gözleme, simit, börek, baklava ve Türk kahvesi gibi tatları deneyimledi. Özellikle Türk kahvesi ve falı, yabancı katılımcıların ilgisini çekti. Etkinlik alanına getirilen 1988 model Tofaş Doğan SLX marka araç ise festivalin nostaljik yıldızı oldu. Pek çok Amerikalı katılımcı, aracın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Washington’da Türk rüzgarı esti: 23. Türk Festivali renkli görüntülere sahne oldu 3

TÜRK AİLELERİNDEN YOĞUN KATILIM

Washington ve çevre eyaletlerde yaşayan Türk vatandaşları da çocuklarıyla birlikte festivale akın etti. Festival, hem Türk toplumunun birlik ve beraberliğini pekiştirdi hem de Amerikalı katılımcılara Türk kültürünü tanıtma fırsatı sundu.

Washington’da Türk rüzgarı esti: 23. Türk Festivali renkli görüntülere sahne oldu 4

"BİNLERCE İNSAN TÜRK KÜLTÜRÜNÜ TANIMA FIRSATI BULUYOR"

Festivalde stant açan Eva Nihal, etkinliğin kültürel tanıtım açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. İHA’ya özel röportaj veren Nihal, "Eva Takımı diye bir emlak şirketim var Washington, Maryland ve Virginia’da. Bugün de Eva takımı olarak festivalde standım var. Bunun parçası olduğum için çok mutluyum. Çünkü binlerce çeşitli ülkelerden insanlar Washington’un göbeğinde bizim Türk kültürümüzü, Türk yemeklerimizi, Türk el sanatlarını tanıma fırsatı oluyor. Festival ekibi muhteşem bir iş çıkardı. Özellikle benim ilgimi çeken insanların Türk kahve falına çok ilgi duyması, Türk kahvesine ve çayına. Biz de bugün ekip olarak Turkish Delight yani lokum dağıtıyoruz. Ve çok hoşlarına gidiyor. Özellikle bir sürü değişik ülkelerden Amerikalılar var. Ve böyle güzel bir organizasyonun parçası olduğum için çok mutluyum" dedi.

Washington’da Türk rüzgarı esti: 23. Türk Festivali renkli görüntülere sahne oldu 5

"WASHİNGTON’DA ADETA TÜRK RÜZGARI ESİYOR"

Festival katılımcılarından Kaan Öztürk ise etkinliğin hem Türk toplumu hem de Amerikalılar için kültürel bir köprü oluşturduğunu vurguladı. Öztürk, İHA’ya vermiş olduğu röportajda, "Bu yıl 23. kez düzenlenen Türk Festivali’ndeyiz, yine Washington DC’de adeta Türk rüzgarı esiyor diyebiliriz. Türkiye’den bir sürü süs eşyaları, kahveler, yemekler, sanatçılar var. Biz de Seyir Amerika olarak Türkiye’den Türk hikayeleri getirdik. Amerika’yı yeniden keşfeden Türklerin hikayesini anlatıyoruz. Biz de onu festivale getirdik. Her şey Türkiye, her şey Türkçe burada bugün. Konuklar, Türkler de var, yabancılar da var. Herkes geliyor, kaynaşıyor, kültürümüzü tanıyor. Washington DC’de bir Türk günü böyle oluyor" sözlerine yer verdi.

Washington’da Türk rüzgarı esti: 23. Türk Festivali renkli görüntülere sahne oldu 6

TÜRK FESTİVALİ GELENEKSEL HALE GELDİ

Her yıl Washington’un en renkli etkinliklerinden biri haline gelen Türk Festivali, Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu (ATAA) ve çeşitli Türk sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Etkinlik, Amerika’da Türk kültürünün tanıtılmasına ve iki ülke halkı arasındaki dostluk köprülerinin güçlenmesine katkı sağlıyor.

Washington’da Türk rüzgarı esti: 23. Türk Festivali renkli görüntülere sahne oldu 7

Washington’da Türk rüzgarı esti: 23. Türk Festivali renkli görüntülere sahne oldu 8

Washington’da Türk rüzgarı esti: 23. Türk Festivali renkli görüntülere sahne oldu 9

Washington’da Türk rüzgarı esti: 23. Türk Festivali renkli görüntülere sahne oldu 10

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Washington festival
