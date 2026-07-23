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WhatsApp 4 yeni özellik duyurdu: iPad’den kayıt dönemi başlıyor

WhatsApp, 4 yeni özelliğini resmen duyurdu. Yeni özellikler, dünya çapında kademeli olarak kullanıma sunulmaya başlandı.

WhatsApp 4 yeni özellik duyurdu: iPad’den kayıt dönemi başlıyor
Enes Çırtlık

Dünyanın en büyük online mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcılarına daha iyi mesajlaşma deneyimi sunmak için düzenli olarak yeni güncellemelerle karşımıza çıkıyordu. Meta bünyesindeki platform, şimdi de çok sayıda yeni özelliği uygulamaya eklediğini açıkladı.

WhatsApp 4 yeni özellik duyurdu: iPad’den kayıt dönemi başlıyor 1

Webtekno'da yer alan habere göre, WhatsApp tarafından paylaşılan bir blog gönderisiyle duyurulan 4 yeni özellik, kullanıcılara farklı farklı konularda yardımcı olmayı amaçlıyor. Bunlar arasında iPad’lerde WhatsApp kullanımı, otomobillerde Apple CarPlay ve Android Auto kullanımı, arkadaşlarınızla paylaşım yapma gibi şeyler var. Gelin tüm özelliklere bakalım.

İŞTE WHATSAPP’A GELEN YENİ ÖZELLİKLER

  • iPad'inizden WhatsApp'a kaydolun: Geçen yıl iPad'lere WhatsApp uygulaması gelmişti. Şimdi ise telefona hiç gerek olmadan direkt olarak iPad üzerinden WhatsApp'a kaydolmanın mümkün olacağı açıklandı.
  • CarPlay ve Android Auto yenilendi: Otomobil ekranlarınızı telefona çeviren her iki hizmetin WhatsApp deneyimleri tamamen yenilendi. Artık mesajları dinleyebilir ve yanıtlayabilir, arama yapabilir, arama geçmişinizi görebilir ve favorilerinize ulaşabilirsiniz.
  • PDF'ler yükseltildi: Artık PDF'i indirmeden doğrudan WhatsApp'ta açabilir, sonrasında da sohbetin içinde kolay düzenlemeler yapabilirsiniz. Örneğin metinleri vurgulayabilir ve açıklama ekleyebilirsiniz. Tarayıcı ve masaüstünde kullanılabilen bu özellik, Adobe Acrobat tarafından destekleniyor.
  • Dinlediğiniz müzikleri paylaşın: Artık WhatsApp Durumunuzda Apple Music veya Spotify'dan kolayca şarkı paylaşabilirsiniz.

WhatsApp 4 yeni özellik duyurdu: iPad’den kayıt dönemi başlıyor 2

YENİ ÖZELLİKLER NASIL KULLANILIR?

Yukarıda bahsettiğimiz özelliklerin tamamı dünya çapında kademeli olarak WhatsApp kullanıcıları için sunulmaya başladı. Kademeli olarak sunulduğu için herkese gelmesi birkaç gün sürebilir.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya whatsapp Meta
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