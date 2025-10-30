WhatsApp’a kapak fotoğrafı özelliği geliyor: Profiliniz artık daha kişisel olacak!

WhatsApp, kullanıcı profillerini çok daha kişisel ve görsel hâle getirecek yeni bir özellikle gündemde. Uygulamanın en son Android beta sürümünde fark edilen güncelleme, artık kullanıcıların tıpkı Facebook veya LinkedIn’de olduğu gibi profillerine kapak fotoğrafı ekleyebileceğini gösteriyor. Bu özellikle birlikte WhatsApp, sade profil tasarımını geride bırakarak daha modern ve estetik bir görünüm kazandırmayı hedefliyor gibi görünüyor. WhatsApp kapak fotoğrafı özelliği ile ilgili ortaya çıkan tüm detaylar haberimizde.

WHATSAPP'A KAPAK FOTOĞRAFI GELİYOR

Google Play Store’da yayımlanan en son WhatsApp beta 2.25.32.2 sürümüyle birlikte, WhatsApp’ın kullanıcıların profillerine kapak fotoğrafı eklemesine imkân tanıyacak bir özellik üzerinde çalıştığı keşfedildi.

Bu özellik, halihazırda işletme hesaplarında bulunan bir özelliğe benziyor. O özellikte kullanıcılar, profillerinin üst kısmında görüntülenecek bir banner resmi yükleyerek markalarını veya önemli bilgileri görsel olarak temsil edebiliyorlar. Şu anda normal WhatsApp kullanıcılarının böyle bir kapak fotoğrafı ekleme seçeneği bulunmuyor. Ancak beta sürümündeki son gelişmeler, WhatsApp’ın bu özelliği standart uygulamaya getirmeye hazırlandığını gösteriyor.

Bu özellik kullanıma sunulduğunda, kullanıcılar, tarzlarını, kimliklerini veya ruh hallerini yansıtan bir kapak fotoğrafıyla profillerini kişiselleştirebilecekler. Kapak fotoğrafı, profil sayfasının üst kısmında belirgin bir banner olarak görünecek. Bu tasarım, Facebook ve LinkedIn’deki kapak düzenlerine benzer şekilde, profillere estetik bir dokunuş getirecek.

WHATSAPP'TA KAPAK FOTOĞRAFI NASIL EKLENİR?

WhatsApp’ta kapak fotoğrafı ayarlamak basit ve sezgisel olacak. İşletmelerin şu anda yaptığı gibi, kullanıcılar da kendi profil ayarlarından doğrudan bir görsel seçip kapak fotoğrafı olarak belirleyebilecekler. Eklenen fotoğraf, profil sayfasının üst kısmında görünecek. Ayrıca kapak fotoğrafının uygulama ayarlarında da görüntülenebileceği belirtiliyor; böylece kullanıcılar istedikleri zaman bu bölüme girerek fotoğrafı görebilecekler.

WHATSAPP, KAPAK FOTOĞRAFLARI İÇİN GİZLİLİK AYARLARI ÜZERİNDE DE ÇALIŞIYOR

WhatsApp, kullanıcıların kapak fotoğraflarını kimlerin görebileceğini belirlemelerini sağlayacak yeni gizlilik kontrolleri de geliştiriyor. Şu anda test edilen gizlilik seçenekleri ise “Herkes”, “Kişilerim” ve “Hiç kimse” şeklinde:

“Herkes” seçeneği, rehberde kayıtlı olmasalar bile tüm WhatsApp kullanıcılarının kullanıcının kapak fotoğrafını görebilmesini sağlıyor.

“Kişilerim”, sadece rehberde kayıtlı kişilerin görebilmesini sağlıyor.

“Hiç kimse” seçeneği ise kapak fotoğrafını tamamen gizliyor.

Geliştirmenin bu aşamasında, belirli kişileri hariç tutmanızı sağlayan “Kişilerim hariç…” seçeneği henüz mevcut değil. Ancak bu durum, WhatsApp’ın geri bildirimlere göre özelliği geliştirmeye devam etmesiyle gelecekte değişebilir.

WHATSAPP KAPAK FOTOĞRAFI ÖZELLİĞİ NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

WABetaInfo'nun iddiasında göre, kullanıcıların profillerine kapak fotoğrafı eklemesine olanak tanıyacak özellik hâlâ geliştirme aşamasında ve gelecekteki bir güncellemede sunulacak. Henüz kullanıcılara dağıtılmadı, ancak WhatsApp’ın iç testleri ve son optimizasyonları tamamlamasının ardından önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması bekleniyor. WhatsApp genellikle yeni özellikleri küresel olarak yayınlamadan önce test ederek o özelliğin kalite ve kararlılık standartlarını karşılamasını sağlıyor.