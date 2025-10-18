HABER

WhatsApp'tan yeni adım! 'Sınırsız' dönem bitiyor: En büyük sorunlardan biri çözüme kavuşacak

WhatsApp, kullanıcıların tanımadıkları kişilere yanıtsız mesaj gönderme sayısını sınırlayacak. Bu adımla platformdaki en büyük sorunlardan biri olan spam mesaj akışını azaltmayı hedefleyen şirket, yanıt almadan gönderilen tüm mesajlar aylık sınıra dahil edilecek. Uygulama, sınır yaklaşınca kullanıcılara uyarı penceresi gösterecek.

Enes Çırtlık

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini korumak ve platformdaki spam mesaj akışını azaltmak için yeni bir döneme geçmeye hazırlanıyor. Bu dönemde artık tanımadığınız kişilere yanıt almadan sınırsız mesaj gönderme dönemi bitiyor. WhatsApp'ın yeni adımına ilişkin tüm detaylar ise haberimizde.

WHATSAPP'TAN SPAM SORUNUNA KARŞI ÇÖZÜM ADIMI

WhatsApp, bireysel kullanıcıların ve işletmelerin tanımadıkları kişilere yanıtsız biçimde gönderebilecekleri mesaj sayısını kısıtlayarak platformdaki spam sorununa çözüm bulmaya çalışıyor.

Yeni sistemde, kullanıcıların veya işletmelerin başkalarına yanıt almadan gönderdikleri tüm mesajlar aylık sınıra dahil edilecek. Örneğin, bir konferansta biriyle tanışıp üç mesaj gönderirseniz, bu üç mesaj sınırınıza yansıyacak.

WhatsApp tan yeni adım! Sınırsız dönem bitiyor: En büyük sorunlardan biri çözüme kavuşacak 1

WhatsApp, şu anda farklı sınır değerlerini test ettiği için kesin mesaj limitini henüz açıklamadı.

Ancak, bir işletme ya da bireysel kullanıcı bu sınıra yaklaşınca, uygulama bir uyarı penceresiyle kaç mesaj gönderildiğini gösterecek ve kullanıcıların engellenmeden önce önlem almasını sağlayacak.

Şirket, TechCrunch’a yaptığı açıklamada bu testin önümüzdeki haftalarda birden fazla ülkede hayata geçeceğini belirtti. Ayrıca, ortalama kullanıcıların bu sınıra genellikle ulaşmayacağını ve mesajlaşma deneyimlerinin etkilenmeyeceğini; bu önlemlerin özellikle toplu mesaj gönderen kişi ve işletmelere karşı etkili olmasının hedeflendiğini söyledi.

