WhatsApp’a uzun süredir beklenen özellik geliyor: 2026’da devreye sokacak!

WhatsApp, 2026’da kullanıcı adlarını devreye sokacak. Böylece, kullanıcıların alıcının telefon numarasını bilmeden hem sesli hem de görüntülü arama başlatmasına olanak tanıyacak. WhatsApp, işletmelerle bu özelliğe ilişkin yeni ayrıntılar paylaştı.

Enes Çırtlık

Yıllardır yalnızca telefon numarasıyla çalışan WhatsApp, kullanıcı gizliliği açısından önemli bir değişime hazırlanıyor. Meta çatısı altındaki platform, artık kullanıcıların telefon numarası paylaşmadan bağlantı kurabileceği yeni bir döneme geçiyor.

WHATSAPP'TAN 'KULLANICI ADI' ADIMI

WhatsApp, uzun süredir beklenen kullanıcı adları özelliğini tekrar doğruladı. Bu özellik, kullanıcıların telefon numaralarını paylaşmadan başkalarıyla bağlantı kurmasına olanak sağlayacak.

WABetaInfo'ya göre; işletme ortaklarıyla paylaşılan son güncellemede WhatsApp, kullanıcı adlarının gelecek yıl isteğe bağlı bir gizlilik özelliği olarak sunulacağını açıkladı. Bu duyuru her ne kadar işletme kullanıcılarına yönelik olsa da, aynı anda standart kullanıcılar için de geçerli olacağı açıkça görülüyor.

WhatsApp’a uzun süredir beklenen özellik geliyor: 2026’da devreye sokacak! 1

WhatsApp, işletmeler için net bir zaman çizelgesi sundu: tüm sistemlerin 2026'nın Haziran ayına kadar kullanıcı adlarını ve yeni kimlik sistemini destekleyecek şekilde güncellenmesi gerekiyor. Bu da işletmelere yaklaşık 7 ay gibi bir süre tanıyor.

KULLANICI ADI ÖZELLİĞİ NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

Edinilen bu bilgilere göre WhatsApp'ın kullanıcı adları özelliği gelecek yıl kullanıma sunulacak. Kullanıcıların yaklaşan özellik öncesi kullanıcı adlarını rezerve etmelerine olanak tanıyacak bir özellik olarak tanımlanan "kullanıcı adı rezervasyonu özelliği"nin ise yılın ilk yarısında devreye girmesi bekleniyor.

