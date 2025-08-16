HABER

“WhatsApp dinleniyor mu?” diye sordu! Siber güvenlik uzmanından Oğuzhan Uğur'a çarpıcı yanıt

Mevzular Açık Mikrofon’un yeni bölümünde Oğuzhan Uğur’un sorduğu “WhatsApp dinleniyor mu?” sorusuna verilen yanıt, sosyal medyada gündem oldu. Uzmanın soruya verdiği yanıt ise oldukça dikkat çekiciydi...

Enes Çırtlık

Kişisel verilerin korunması ve dijital güvenlik, son yıllarda en çok endişe uyandıran konular arasında yer alıyor. Özellikle teknolojinin hızla gelişmesi ve sık sık yaşanan siber saldırılar, kullanıcıların kafasında soru işaretleri bırakıyor. Bu endişelerin merkezinde dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp da bulunuyor.

OĞUZHAN UĞUR'DAN SİBER GÜVENLİK UZMANINA “WHATSAPP DİNLENİYOR MU?” SORUSU

Oğuzhan Uğur, Mevzular Açık Mikrofon programının polis özel yayınını Instagram hesabı üzerinden duyurdu. Paylaşılan kesitte Uğur, seyirciler arasında bulunan bir siber güvenlik uzmanına “WhatsApp dinleniyor mu?” sorusunu yöneltti.

Uzmanın cevabı dikkat çekiciydi:

"KLAVYELERİNİZDEKİ TUŞLAMALARI BİLE KENDİME ALABİLİRİM"

"Özel istek, devlet boyutunda ciddi mesele olmadığı sürece hiçbir problem yok. Kameranız kapalı olsa bile sizin evinizin içinde bilgisayarın açık olduğunda mikrofonunuzdan sizi dinleme yapabilir. Hatta klavyelerinizdeki tuşlamaları bile kendime alabilirim. Adli bilişimle de uğraştım, bilgisayarların temizlenmesinde bile silinen hard disklerde geriye dönük çok fazla kanıt kalıyor. 30 senelik bilgisayar olsa bile defalarca silseniz bile ben 20 yıl önceki kanıta ulaşmak zor olsa da bir şekilde elde ediliyor."

