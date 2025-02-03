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WhatsApp ekran paylaşımı nasıl kapatılır? iOS, Android, Windows ve Mac için WhatsApp’ta ekran paylaşımını kapatma

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
14.01.2025 19:19
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İnsanların her daim hem aileleri hem de arkadaşları ile her daim iletişimde olmasını sağlayan pek çok farklı sohbet etme uygulaması vardır. WhatsApp uygulaması da bu uygulamalardan biri olarak öne çıkmaktadır. Uygulamanın en dikkat geçen özelliklerinden biri ekran paylaşımıdır. Kullanıcılar istedikleri zaman bu özelliği açabilecekleri gibi kapatadabilmektedir. Peki, WhatsApp ekran paylaşımı nasıl kapatılır, iOS, Android, Windows ve Mac için WhatsApp’ta ekran paylaşımını kapatma nasıl yapılır?

WhatsApp ekran paylaşımı nasıl kapatılır? iOS, Android, Windows ve Mac için WhatsApp’ta ekran paylaşımını kapatma

Dünya üzerinde yaygın olarak kullanılan anlık mesajlaşma platformlarından biri WhatsApp olarak karşımıza çıkmaktadır. Kullanıcılar bu uygulama aracılığı ile başkalarıyla hem görüntülü olarak konuşabilmekte hem de yazılı olarak mesajlaşabilmektedir. Uygulamanın en yeni özelliklerinden biri kişinin ekranını başka bir kullanıcı ile paylaşmasıdır. Ekran paylaşımı olarak da tabir edilen bu özelliği kullanmak istemeyenler birkaç basit adımı uygulayarak kapatabilir.

WhatsApp ekran paylaşımı nasıl kapatılır?

WhatsApp uygulaması sayesinde kullanıcılar diledikleri zaman başkaları ile kolayca iletişime geçebilmektedir. Daha çok akıllı cep telefonlarına indirilip yüklenen bu uygulama, Windows ya da Mac gibi bilgisayarlarda da kullanılabilmektedir. Uygulamanın öne çıkan pek çok farklı özelliği vardır. Bu özelliklerinden biri kullanıcıların ekranlarını başkalarıyla paylaşmasına izin veren ekran paylaşımı özelliğidir. Bu özelliğin aktifleşebilmesi için görüntülü bir aramanın başlatılmış olması gerekir.

Görüntülü arama esnasında bu özelliği açarak, ekranınızı diğer kullanıcılar ile paylaşabilmeniz mümkündür. Herhangi bir uygulamayı göstermek ya da iş ile alakalı bir proje üzerinde çalışmak için de kullanılan bu özelliği istediğiniz zaman kapatabilirsiniz. Bunun için ekran paylaşımını durdurmanız yeterlidir.

iOS, Android, Windows ve Mac için WhatsApp’ta ekran paylaşımını kapatma nasıl yapılır?

WhatsApp ekran paylaşımı özelliği sayesinde insanlar cihaz ekranlarının görüntüsünü bir başkasına gösterebilme fırsatına sahiptir. Bu özelliğin açılabilmesi için görüntülü bir aramada olmanız önemlidir. Uygulama içinde gizlilik ve güvenlik ön planda olduğundan ekran paylaşımı esnasındaki bilgiler hiçbir şekilde kaydedilmemekte ve bir başkasının eline geçmemektedir. Bu özellik iOS cihazlar başta olmak üzere Android, Mac ve Windows cihazlarında da kullanılabilmektedir. Kullanıcılar ekran paylaşımı açtıktan sonra bu özelliği nasıl kapatacaklarını bilemeyebilir. Bu bağlamda iOS, Android, Windows ve Mac için WhatsApp’ta ekran paylaşımını kapatma işlemi şu adımların izlenmesi ile yapılabilir:

  • iOS ve Android cihazlar üzerinden görüntülü bir arama başlatıp, ekran paylaşımı özelliğini açan kullanıcılar bu özelliği kapatmak için “Paylaşmayı Durdur” kısmına tıklamalıdır.
  • Mac cihazlar üzerinden de ekran paylaşımını durdurmak için “Paylaşmayı Durdur” bölümüne tıklamanız yeterlidir.
  • Windows cihazlarda ise “Ekran Paylaşımını Durdur” seçeneğine basarak, özelliği pasif hale getirebilirsiniz.
  • WhatsApp ekran paylaşımı özelliğinin kullanılabilmesi için öncesinde erişim izni verilmesi gerekmektedir. Erişim iznini kapatarak da bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
Anahtar Kelimeler:
whatsapp iOS android ekran mac paylaşım windows
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