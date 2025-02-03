WhatsApp ekran paylaşımı nedir, nasıl yapılır? iOS, Android, Windows ve Mac için WhatsApp’ta ekran paylaşma

WhatsApp uygulaması, tıpkı diğer uygulamalar gibi sürekli kendini geliştiren uygulamalardandır. İnsanların birbirleri ile iletişimde kalmasını sağlayan bu uygulamada birçok farklı özellik bulunmaktadır. Bu özelliklerden biri uygulamayı kullanan kişilerin ekranlarını başka kişilere de gösterme fırsatı sunan ekran paylaşımı özelliğidir. Teknoloji dünyasındaki yenilikler sayesinde kullanıcılar görüntülü arama sırasında ekran paylaşma işlemini kolayca gerçekleştirebilmektedir.

WhatsApp ekran paylaşımı nedir?

İletişim kurma açısından kullanımı tercih edilen pek çok farklı uygulama vardır. Bu uygulamalar genelde insanların birbirleri ile sohbet etmelerini ya da yazışmalarını sağlamaktadır. WhatsApp uygulaması ise bünyesinde çeşitli özellikler bulunan bir anlık mesajlaşma platformudur. Uygulamayı kullananların cihazlarında görünen görüntüyü, bir başkasına gösterme özelliği, ekran paylaşımı olarak tanımlanmaktadır. Akıllı cep telefonları üzerinden birkaç basit adımı izleyerek kullanılabilen bu özellik aynı zamanda bilgisayarlarda da kullanılabilmektedir. Bunun yanı sıra WhatsApp ekran paylaşımı Macbook gibi dizüstü bilgisayarlarda da yapılabilmektedir.

WhatsApp ekran paylaşımı nasıl yapılır?

WhatsApp ekran paylaşımı özelliği kullanıcılar için son derece faydalı olan özelliklerden biridir. Uygulamayı kullanan kişiler bu özelliği gündelik hayatta kullanabildiği gibi iş hayatında da kullanabilir. Çalışma hayatında özellikle sunum yaparken ekran paylaşımı özelliğine ihtiyaç duyulabilir. Bunun dışında bir fotoğraf göstermek veya bir konu üzerine tartışmak için de bu özellikten yararlanılmaktadır. Bu bağlamda iOS, Android, Windows ve Mac için WhatsApp’ta ekran paylaşma işlemleri birkaç basit yöntemi uygulayarak yapılabilmektedir. Android ve iOS cihazlarda ekran paylaşımı özelliğini açmak için izlenmesi gereken adımlar genel olarak şöyledir:

Öncelikle iOS veya Android cihazlardan uygulamaya giriş yapınız.

Sonrasında ekran paylaşımı yapmak istediğiniz kişi ile görüntülü bir sohbet başlatınız.

iOS cihazlarda görüntülü sohbet başlattıktan sonra “Video Denetimleri” bölümünden yan yana üç nokta simgesine ve ardından da “Ekranı Paylaş” kısmına tıklayınız.

“Ekranı Paylaş” kısmına tıkladıktan sonra “Yayını Başlat” bölümüne basarak, ekran paylaşımını başlatabilirsiniz.

Android cihazlarda ise görüntülü sohbeti açtıktan sonra Video Denetimleri’nde yer alan üç nokta üst üste ikonuna tıklayıp, “Ekranı Paylaş” bölümüne basınız.

Son adımda ise seçtiğiniz kişiye ekranınızı göstermek için “Şimdi Başla” kısmına tıklamanız yeterlidir.

Windows ve Mac bilgisayarlar üzerinden WhatsApp ekran paylaşımı işlemini yapmak için ise izleyebileceğiniz adımlar şu şekildedir: