HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. WhatsApp ekran paylaşımı nedir, nasıl yapılır? iOS, Android, Windows ve Mac için WhatsApp’ta ekran paylaşma

WhatsApp ekran paylaşımı nedir, nasıl yapılır? iOS, Android, Windows ve Mac için WhatsApp’ta ekran paylaşma

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
13.01.2025 18:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem arama yapmak hem de mesajlaşmak için kullanılan birçok farklı uygulama mevcuttur. WhatsApp uygulaması da bu uygulamalar arasında bulunmakla birlikte önemli özelliklere sahiptir. Bu özelliklerinden biri ekran paylaşımı özelliğidir. Bu özellik sayesinde kullanıcılar cihaz ekranındaki görüntüyü başkasıyla paylaşabilmektedir. Peki, WhatsApp ekran paylaşımı nedir, nasıl yapılır, iOS, Android, Windows ve Mac için WhatsApp’ta ekran paylaşma işlemi nasıl yapılır?

WhatsApp ekran paylaşımı nedir, nasıl yapılır? iOS, Android, Windows ve Mac için WhatsApp’ta ekran paylaşma

WhatsApp uygulaması, tıpkı diğer uygulamalar gibi sürekli kendini geliştiren uygulamalardandır. İnsanların birbirleri ile iletişimde kalmasını sağlayan bu uygulamada birçok farklı özellik bulunmaktadır. Bu özelliklerden biri uygulamayı kullanan kişilerin ekranlarını başka kişilere de gösterme fırsatı sunan ekran paylaşımı özelliğidir. Teknoloji dünyasındaki yenilikler sayesinde kullanıcılar görüntülü arama sırasında ekran paylaşma işlemini kolayca gerçekleştirebilmektedir.

WhatsApp ekran paylaşımı nedir?

İletişim kurma açısından kullanımı tercih edilen pek çok farklı uygulama vardır. Bu uygulamalar genelde insanların birbirleri ile sohbet etmelerini ya da yazışmalarını sağlamaktadır. WhatsApp uygulaması ise bünyesinde çeşitli özellikler bulunan bir anlık mesajlaşma platformudur. Uygulamayı kullananların cihazlarında görünen görüntüyü, bir başkasına gösterme özelliği, ekran paylaşımı olarak tanımlanmaktadır. Akıllı cep telefonları üzerinden birkaç basit adımı izleyerek kullanılabilen bu özellik aynı zamanda bilgisayarlarda da kullanılabilmektedir. Bunun yanı sıra WhatsApp ekran paylaşımı Macbook gibi dizüstü bilgisayarlarda da yapılabilmektedir.

WhatsApp ekran paylaşımı nasıl yapılır?

WhatsApp ekran paylaşımı özelliği kullanıcılar için son derece faydalı olan özelliklerden biridir. Uygulamayı kullanan kişiler bu özelliği gündelik hayatta kullanabildiği gibi iş hayatında da kullanabilir. Çalışma hayatında özellikle sunum yaparken ekran paylaşımı özelliğine ihtiyaç duyulabilir. Bunun dışında bir fotoğraf göstermek veya bir konu üzerine tartışmak için de bu özellikten yararlanılmaktadır. Bu bağlamda iOS, Android, Windows ve Mac için WhatsApp’ta ekran paylaşma işlemleri birkaç basit yöntemi uygulayarak yapılabilmektedir. Android ve iOS cihazlarda ekran paylaşımı özelliğini açmak için izlenmesi gereken adımlar genel olarak şöyledir:

  • Öncelikle iOS veya Android cihazlardan uygulamaya giriş yapınız.
  • Sonrasında ekran paylaşımı yapmak istediğiniz kişi ile görüntülü bir sohbet başlatınız.
  • iOS cihazlarda görüntülü sohbet başlattıktan sonra “Video Denetimleri” bölümünden yan yana üç nokta simgesine ve ardından da “Ekranı Paylaş” kısmına tıklayınız.
  • “Ekranı Paylaş” kısmına tıkladıktan sonra “Yayını Başlat” bölümüne basarak, ekran paylaşımını başlatabilirsiniz.
  • Android cihazlarda ise görüntülü sohbeti açtıktan sonra Video Denetimleri’nde yer alan üç nokta üst üste ikonuna tıklayıp, “Ekranı Paylaş” bölümüne basınız.
  • Son adımda ise seçtiğiniz kişiye ekranınızı göstermek için “Şimdi Başla” kısmına tıklamanız yeterlidir.

Windows ve Mac bilgisayarlar üzerinden WhatsApp ekran paylaşımı işlemini yapmak için ise izleyebileceğiniz adımlar şu şekildedir:

  • Öncelikli olarak hangi bilgisayarı kullanıyorsanız o cihaz üzerinden WhatsApp’ı açınız.
  • Ardından uygulamaya giriş yaparak, görüntülü arama yapmak istediğiniz kişiyi seçiniz.
  • Görüntülü arama penceresi açıkken Windows ekran paylaşımı PC için “Paylaş” simgesine basınız. Bu kısımda ekranın hepsini mi yalnızca bir uygulamayı mı paylaşıp paylaşmayacağını seçebilirsiniz.
  • WhatsApp ekran paylaşımı bilgisayar üzerinden yapılırken masaüstü WhatsApp uygulamasını indirmeniz önemlidir.
  • WhatApp ekran paylaşımı Mac için ise ilk olarak uygulamaya giriş yapmanız gerekir.
  • Ardından görüntülü sohbet başlatıp, video kontrolleri kısmında üzerinde ekran görseli olan simgeye tıklayınız.
  • Sonrasında paylaşmak istediğiniz ekranı seçip, “Paylaş” bölümüne dokunarak, ekran paylaşımı özelliğini kullanabilirsiniz.
Anahtar Kelimeler:
whatsapp bilgisayar iOS android ekran mac paylaşım windows
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
2025 yılının ilk enflasyon rakamı! TÜİK açıkladı

2025 yılının ilk enflasyon rakamı! TÜİK açıkladı

Kira artış oranı belli oldu! Ev sahibi ve kiracılar için rakam netleşti

Kira artış oranı belli oldu! Ev sahibi ve kiracılar için rakam netleşti

İlker Gönen'in avukatından 'Hücresine urgan bıraktılar' iddiası... Soruşturma başlatıldı

İlker Gönen'in avukatından 'Hücresine urgan bıraktılar' iddiası... Soruşturma başlatıldı

İstanbul'da kar yağışı için tüm tahminler aynı yönde: Gün gün, ilçe ilçe açıklandı

İstanbul'da kar yağışı için tüm tahminler aynı yönde: Gün gün, ilçe ilçe açıklandı

Ege'deki depremlerin ardından Türkiye'yi bekleyen tehlike...

Ege'deki depremlerin ardından Türkiye'yi bekleyen tehlike...

Önüne kattığı araçla üst geçitten uçtu!

Önüne kattığı araçla üst geçitten uçtu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Tek cihazla tüm bakımınızı yapın! Braun Series 7 MGK7470 Bakım Kiti indirime girdi

Tek cihazla tüm bakımınızı yapın! Braun Series 7 MGK7470 Bakım Kiti indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.