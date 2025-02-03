WhatsApp ekran paylaşımı olmuyor, ne yapmalıyım? WhatsApp ekran paylaşımı olmuyor sorunu ve çözümü

WhatsApp kullanan birçok kişi ekran paylaşım özelliği sayesinde ekranlarını başkalarıyla paylaşabilmekte ve bu paylaşım üzerinden çeşitli sohbetler edebilmektedir. Ekran paylaşma özelliği tüm ekranı kapsayabileceği gibi yalnızca bir programı paylaşmak için de kullanılabilir. WhatsApp uygulamasının öne çıkan özelliklerinden biri olan ekran paylaşımı özelliği bazen çeşitli nedenlerden kaynaklı çalışmayabilir.

WhatsApp ekran paylaşımı olmuyor, ne yapmalıyım?

WhatsApp uygulaması üzerinden yaygın olarak kullanılan özelliklerden biri ekran paylaşımıdır. Gerek akıllı cep telefonları gerekse bilgisayarlar aracılığı ile bu özellik kullanılabilmekte ve çoğu kişi ekranını bir başkası ile kolayca paylaşabilmektedir. Ekran paylaşımı yapabilmek için öncesinde görüntülü bir aramanın başlatılması gerekmektedir. Paylaşım özelliği sesli telefon aramalarında yapılamamaktadır. Uygulamada kişilerin güvenliği için uçtan uça şifreleme özelliği kullanılmaktadır. Bu yüzden görüntülü arama esnasındaki ekran paylaşımlarını, paylaşım yapılanlar dışında hiç kimse görememektedir. WhatsApp ekran paylaşımı özelliği bazı durumlarda çalışmayabilmekte ve bu sorun kullanıcılar için can sıkıcı olabilmektedir.

WhatsApp ekran paylaşımı olmuyor sorunu ve çözümü için ne yapılabilir?

WhatsApp uygulamasının dikkat çeken özellikleri arasında ekran paylaşımı özelliği de bulunmaktadır. Kullanıcılar birçok içeriği ekranlarını paylaşarak, başkalarına gösterebilmektedir. Ekran paylaşımı özelliğinin aktif edilebilmesi için öncesinde görüntülü görüşmenin gerçekleşmesi son derece önemlidir. Görüntülü sohbet olmadan bu özelliğin kullanılması söz konusu değildir. Fakat bazen uygulamayı kullanan kişilerin karşısına ekran paylaşamama problemi çıkabilmektedir. WhatsApp ekran paylaşımı olmuyor sorunu ve çözümü için deneyebileceğiniz yöntemler genel olarak şöyledir: