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WhatsApp ekran paylaşımı olmuyor, ne yapmalıyım? WhatsApp ekran paylaşımı olmuyor sorunu ve çözümü

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
13.01.2025 18:52
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Günümüzde yaygın olarak kullanılan sesli ve görüntülü sohbet etmenin yanı sıra görüntülü mesaj ya da sesli mesaj gönderme olanağı tanıyan uygulama WhatsApp uygulaması olarak bilinmektedir. Pek çok uygulama kullanıcısı bu uygulamanın ekran paylaşımı özelliğinden yararlanmaktadır. Ancak bazen bu özelliği kullanmak isteyen kişiler, özelliğin çalışmaması sorunu ile karşılaşabilmektedir. Peki, WhatsApp ekran paylaşımı olmuyor, ne yapmalıyım?

WhatsApp ekran paylaşımı olmuyor, ne yapmalıyım? WhatsApp ekran paylaşımı olmuyor sorunu ve çözümü

WhatsApp kullanan birçok kişi ekran paylaşım özelliği sayesinde ekranlarını başkalarıyla paylaşabilmekte ve bu paylaşım üzerinden çeşitli sohbetler edebilmektedir. Ekran paylaşma özelliği tüm ekranı kapsayabileceği gibi yalnızca bir programı paylaşmak için de kullanılabilir. WhatsApp uygulamasının öne çıkan özelliklerinden biri olan ekran paylaşımı özelliği bazen çeşitli nedenlerden kaynaklı çalışmayabilir.

WhatsApp ekran paylaşımı olmuyor, ne yapmalıyım?

WhatsApp uygulaması üzerinden yaygın olarak kullanılan özelliklerden biri ekran paylaşımıdır. Gerek akıllı cep telefonları gerekse bilgisayarlar aracılığı ile bu özellik kullanılabilmekte ve çoğu kişi ekranını bir başkası ile kolayca paylaşabilmektedir. Ekran paylaşımı yapabilmek için öncesinde görüntülü bir aramanın başlatılması gerekmektedir. Paylaşım özelliği sesli telefon aramalarında yapılamamaktadır. Uygulamada kişilerin güvenliği için uçtan uça şifreleme özelliği kullanılmaktadır. Bu yüzden görüntülü arama esnasındaki ekran paylaşımlarını, paylaşım yapılanlar dışında hiç kimse görememektedir. WhatsApp ekran paylaşımı özelliği bazı durumlarda çalışmayabilmekte ve bu sorun kullanıcılar için can sıkıcı olabilmektedir.

WhatsApp ekran paylaşımı olmuyor sorunu ve çözümü için ne yapılabilir?

WhatsApp uygulamasının dikkat çeken özellikleri arasında ekran paylaşımı özelliği de bulunmaktadır. Kullanıcılar birçok içeriği ekranlarını paylaşarak, başkalarına gösterebilmektedir. Ekran paylaşımı özelliğinin aktif edilebilmesi için öncesinde görüntülü görüşmenin gerçekleşmesi son derece önemlidir. Görüntülü sohbet olmadan bu özelliğin kullanılması söz konusu değildir. Fakat bazen uygulamayı kullanan kişilerin karşısına ekran paylaşamama problemi çıkabilmektedir. WhatsApp ekran paylaşımı olmuyor sorunu ve çözümü için deneyebileceğiniz yöntemler genel olarak şöyledir:

  • WhatsApp’ın sunduğu ekran paylaşımı özelliğinin çalışmamasının altında yatan neden uygulamanın güncel olmaması olabilir. Bunun için öncelikle uygulamanın en son sürümünü kullanıp kullanmadığınızı kontrol ediniz.
  • Uygulama içinde bazı özellikleri kullanabilmeniz için erişim izni vermeniz önemlidir. Ekran paylaşımı için herhangi bir izin vermediyseniz, özellik çalışmayabilir. Bu yüzden uygulamaya ekran paylaşımı için erişim izni vermelisiniz.
  • Kullandığınız cihazın işletim sistemi güncel olmadığında da aynı sorun karşınıza çıkabilir. Cihazınızın işletim sisteminin en son sürümünü kullandığınızdan emin olunuz.
  • Görüntülü arama başlatmadan bu özelliğin kullanılması mümkün olmadığından öncelikle görüntülü arama başlatmanız ve ardından bu özelliği aktif hale getirmeniz gerekir.
  • Uygulamaya giriş esnasında ya da görüntülü aramada kesilmeler oluyorsa bu durumda da ekran paylaşımı çalışmayabilir. İnternet bağlantınızı kontrol ederek, yeniden paylaşım yapmayı deneyebilirsiniz.
Anahtar Kelimeler:
whatsapp ekran paylaşım
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