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WhatsApp'ın yeni özelliği gün yüzüne çıktı! Özellikle sosyal medyada hesabı olanları oldukça ilgilendiriyor

Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
12.02.2025 16:24
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WhatsApp, görünüşe göre kullanıcılarına yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Söz konusu özellik, iPhone için WhatsApp'ın beta sürümünde bulundu. WhatsApp'ın yeni özelliği ile birlikte, artık WhatsApp profiliniz, adeta diğer sosyal medya hesaplarınızın yer aldığı bir tür sosyal medya CV'niz olacak.

WhatsApp'ın yeni özelliği gün yüzüne çıktı! Özellikle sosyal medyada hesabı olanları oldukça ilgilendiriyor

WhatsApp, dünya çapında mesajlaşma amacıyla sıkça kullanılan platformuna yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Instagram ve Facebook gibi Meta çatısı altında bulunan platform, görünüşe göre kullanıcılarına yeni bir özellik daha sunmak için hazırlıklarını yapıyor. Bu özellikle birlikte, WhatsApp profiliniz, diğer sosyal medya hesaplarınızın da vitrini haline gelecek. Yani, artık profiliniz sadece bir fotoğraf ve durumdan ibaret olmayacak; Instagram'dan Facebook'a, tüm dijital kimlikleriniz tek bir çatı altında toplanacak.

WHATSAPP PROFİLİNİZ ARTIK DAHA 'SOSYAL' OLACAK

WABetaInfo'nun haberine göre, WhatsApp'ın iPhone için beta sürümünde keşfedilen bu özellik, kullanıcıların profillerine diğer sosyal medya hesaplarının bağlantılarını eklemelerine olanak tanıyor. Şu an için sadece Instagram entegrasyonu üzerinde çalışılıyor olsa da, gelecekte Facebook ve Threads gibi diğer Meta platformlarının da bu listeye eklenmesi bekleniyor.

Whatsapp1
Özelliğin ekran görüntüsü

TEK BİR DOKUNUŞLA ERİŞİLEBİLECEK

Bu yeni özellikle birlikte, WhatsApp profilleri daha dinamik ve bilgilendirici hale gelecek. Aynı zamanda kullanıcılar kişinin sosyal medya profillerine tek bir dokunuşla erişebilecek. Ancak, bu özellik tamamen isteğe bağlı. Yani, sosyal medya hesaplarını paylaşmak istemediğiniz takdirde, bunu yapmayabilirsiniz.

Şimdilik test aşamasında olan yeni WhatsApp özelliğinin ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı ise bilinmiyor.

Mynet Anket WhatsApp'ın Yeni Özelliği Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?
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Harika bir özellik, daha fazla bağlantı kurabilirim.
Gerek yok, sosyal medya hesaplarımı paylaşmak istemiyorum.
Faydalı olabilir ama kullanıp kullanmayacağıma karar vermem zaman alacak.
Bu özelliği kullanmayı düşünmüyorum, eski düzeni tercih ederim.
Bu anket 11 saat 51 dakika sonra sonlanacaktır.
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Anahtar Kelimeler:
whatsapp Whatsapp yeni özellik
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