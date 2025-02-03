WhatsApp koyu mod nasıl açılır, nasıl kullanılır? iOS ve Android WhatsApp’ta koyu modu açma ve kullanma

Dünyanın birçok noktasında iletişim kurmak için kullanılan uygulamalardan biri WhatsApp’tır. Bu uygulama bünyesinde kullanıcılara çeşitli avantajlar sağlayan özellikler vardır. Kullanıcılar istedikleri zaman uygulamanın renk temasını siyah renge döndürebilme imkânına sahiptir. Koyu mod özelliği olarak da tanımlanan bu özellik sayesinde akıllı cep telefonlarının pilleri de daha uzun süreli gitmektedir. Koyu mod özelliğini aktif hale getirebilmek için birkaç basit adımın uygulanması yeterlidir.

WhatsApp koyu mod nasıl açılır?

WhatsApp uygulamasını kullananlar kişiler diledikleri zaman uygulamanın renk temasını koyu mod özelliğini aktif ederek değiştirebilmektedir. Koyu mod özelliği devreye girdiğinde mobil cihazların pil ömründen tasarruf edilmektedir. Bunun yanı sıra insanların birçoğunda ekranın parlaklığından kaynaklı göz yorgunluğu sorunu görülebilmektedir. Tema, koyu renge geçtiğinde gözle alakalı problemlerde önemli ölçüde azalabilmektedir.

WhatsApp koyu mod özelliğini aktifleştirmek için birden fazla yöntem mevcuttur. Bu yöntemlerden ilki kullanılan mobil cihazın Denetim Merkezi bölümünden koyu mod özelliğini aktifleştirmektedir. Bir diğer yöntem ise cihazın Ayarlar kısmını ziyaret ederek, koyu mod özelliğini açmaktır. Bu yöntemler iOS ve Android cihazlarda farklı adımları içerebilmektedir.

WhatsApp koyu mod nasıl kullanılır?

WhatsApp uygulaması kullanan kişiler kimi zaman ekranın çok aydınlık olmasından dolayı rahatsızlık duyabilir. Ekrana çok fazla bakmak bazen gözlerde yorgunluk probleminin çıkmasına neden olabilmektedir. Bu yüzden çoğu kullanıcı koyu mod özelliğini açarak, uygulamayı daha rahat kullanabilmektedir. Koyu mod özelliğini aktif hale getirme adımları Android ve iOS cihazlarda birbirinden farklı olabilmektedir. Bu bağlamda iOS WhatsApp’ta koyu modu açma ve kullanma işlemi için izlemeniz gereken adımlar şöyledir:

Mobil cihazınız üzerinden bu özelliği aktifleştirmek için öncelikle “Ayarlar” bölümüne giriş yapınız.

Ardından sırasıyla “Ekran ve Parlaklık" > "Görünüş” kısmına geliniz. Karşınıza “Açık, Koyu ve Otomatik” olmak üzere 3 farklı seçenek çıkacaktır.

Koyu seçeneğine tıkladığınızda modu açmış olacaksınız. Öte yandan dilerseniz “Otomatik” seçeneği bölümünden bu modun ne zaman açılması gerektiğini kendiniz de belirleyebilirsiniz.

“Denetim Merkezi” kısmından koyu modu açmak için ise “Ayarlar" > "Denetim Merkezi” kısmına geliniz.

Bu kısımda koyu mod özelliğini görmüyorsanız, ilk önce modu “Dâhil edilen denetimler” listesine ekleyiniz.

Sonrasında “Denetim Merkezi” kısmından iPhone 8 ve öncesi modeller için ekranı alttan yukarı doğru kaydırma işlemini yapınız.

Yeni modeller veya iPhone 8 için ise ekranı sağ üst kısmından aşağı doğru çekerek, koyu mod özelliğini açabilirsiniz.

Android WhatsApp’ta koyu modu açma ve kullanma işlemini yapmak isteyenlerin ise uygulaması gereken adımlar şu şekildedir: