WhatsApp “Mesaj bekleniyor bu biraz zaman alabilir” uyarısı nedir, neden alınır ve nasıl düzeltilir? WhatsApp’ta mesaj bekleniyor sorunu ve çözümü

WhatsApp uygulaması hem sözlü hem de yazılı iletişime geçmek için kullanılan, bünyesinde çeşitli özellikleri barındıran önemli uygulamalardan biridir. Bu uygulamayı kullanan kişiler birbirlerine ulaşım sağlayabilmekte ve iletişim kurabilmektedir. Ancak bazen bir mesaj yazıldığında ya da gönderildiğinde o yazılan ya da gelen mesaj yerine bir uyarı gözükmektedir. Bu uyarı genellikle “Mesaj bekleniyor” uyarısı olarak karşımıza çıkmaktadır.

WhatsApp “Mesaj bekleniyor bu biraz zaman alabilir” uyarısı nedir?

WhatsApp uygulaması üzerinden gerek sesli gerek yazılı gerekse görüntülü olarak görüşme sağlamak mümkündür. Haberleşme uygulaması olarak da bilinen WhatsApp uygulamasında bazı zamanlarda kullanıcılar çeşitli uyarı bildirimleri ile karşılaşabilmektedir. Kullanıcıların en sık karşılaştığı uyarılardan biri gelen ya da giden mesaj yerine ekranda “Mesaj bekleniyor bu biraz zaman alabilir” uyarısıdır. Bu uyarı uygulamadan kaynaklı olabileceği gibi kullanılan cihazla ilgili de olabilmektedir. Bazı durumlarda kullanıcılar bir şey yapmadan sorun kendiliğinden de çözülebilmektedir.

WhatsApp “Mesaj bekleniyor bu biraz zaman alabilir” uyarısı neden alınır?

WhatsApp uygulamasında kullanıcılar zaman zaman birbirinden farklı sorunlar ile karşılaşabilmektedir. Bu sorunlardan en sık rastlanılanı gönderilen ya da gelen mesajın yerine “Mesaj bekleniyor” uyarısının alınmasıdır. Bu uyarının ekranda görülmesine neden olabilecek birden fazla faktör vardır. Bu faktörler genel olarak şöyledir:

Uygulamayı kullanırken internet bağlantısının zayıf olması, bu tür uyarıların çıkmasına yol açabilir.

Uygulamada kişilerin güvenliği için uçtan uça şifreleme özelliği kullanılmaktadır. Bu özellikten dolayı mesajların size ya da karşı tarafa gitmesi esnasında “Mesaj bekleniyor” bildirimi ekranda belirebilir.

WhatsApp uygulaması güncel olmadığında düzgün çalışmasını engelleyebilir.

Uygulamanın yakın bir tarihte kaldırıp tekrardan yüklenmiş olması da bu uyarısının alınmasına neden olabilmektedir.

WhatsApp “Mesaj bekleniyor bu biraz zaman alabilir” uyarısı nasıl düzeltilir?

Uygulamayı kullanan birçok kişi zaman zaman bir mesaj gönderdiğinde ya da bir başkasından herhangi bir mesaj geldiğinde bu mesajları sohbetinde görememektedir. Gelen ya da giden mesajlar yerine karşılarına “Mesaj bekleniyor bu biraz zaman alabilir” uyarısı çıkmaktadır. Bu uyarı sorununun giderilebilmesi için çeşitli metotlardan yararlanılabilinmektedir. Bu noktada WhatsApp’ta mesaj bekleniyor sorunu ve çözümü için uygulanabilecek adımlar genel olarak şu şekildedir: