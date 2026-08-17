WhatsApp sohbet listesine yeni özellik getiriyor: Fotoğraf, video ve çıkartmalar açmadan görülebilecek

WhatsApp, kullanıcıların bir konuşmadaki en son mesajı sohbeti açmadan daha kolay tanıyabilmesini sağlayacak yeni bir özelliği Android'de kullanıma sunuyor. Fotoğraf, video veya çıkartma bir konuşmada paylaşılan son mesaj olduğunda, sohbet listesinde mesaj türünü belirten etiketin yanında küçük bir önizleme görseli gösteriliyor.

WABetaInfo'nun aktardığıan göre yeni özellik, Google Play Store üzerinden sunulan WhatsApp beta for Android 2.26.32.11 güncellemesiyle bazı beta kullanıcılarına ulaşıyor. WhatsApp'ın değişiklikle birlikte özellikle fotoğraf, video ve çıkartmaların sohbet listesindeki görünümünü daha bilgilendirici hale getirdiği belirtiliyor.

WHATSAPP DAHA ÖNCE TASLAK MESAJLARI SOHBET LİSTESİNE TAŞIMIŞTI

WhatsApp, sohbet listesini daha fazla bilgi gösterecek şekilde geliştirmeyi daha önce de sürdürüyordu. Android için WhatsApp beta 2.24.20.24 güncellemesiyle tanıtılan özelliklerden biri, gönderilmeden bırakılan mesajların sohbet listesinde gösterilmesini sağlamıştı.

Kullanıcı bir mesaj yazıp göndermeden sohbet listesine döndüğünde, ilgili konuşmanın yanında "Taslak" etiketi beliriyor. Böylece kullanıcıların yarım bıraktıkları bir mesaj olup olmadığını kontrol etmek için sohbeti yeniden açmaları gerekmiyor.

Yeni medya önizlemeleri de sohbet listesini daha fazla bilgi sunan bir alan haline getiren bu yaklaşımın devamı niteliğinde.

ŞU ANDA YALNIZCA “FOTOĞRAF” VEYA “VİDEO” YAZIYOR

WhatsApp'ın mevcut sohbet listesinde, bir konuşmadaki son mesaj metinse mesajın içeriği görüntüleniyor. Ancak son mesaj bir fotoğraf olduğunda yalnızca "Fotoğraf", video olduğunda ise "Video" ifadesi gösteriliyor. Diğer medya türlerinde de benzer şekilde yalnızca içerik türünü belirten bir etiket yer alıyor.

Bu nedenle son mesajı fotoğraf olan iki farklı sohbet, liste üzerinde yalnızca "Fotoğraf" ifadesiyle birbirine benzer görünebiliyor. Kullanıcının hangi fotoğrafın gönderildiğini anlamak için konuşmayı açması gerekiyor.

WhatsApp'ın test ettiği yeni sistem bu noktada medya içeriğinin küçük bir görsel önizlemesini doğrudan sohbet listesine ekliyor.

FOTOĞRAFLARIN KÜÇÜK ÖNİZLEMESİ GÖSTERİLECEK

Bir fotoğraf konuşmadaki en son mesaj olduğunda WhatsApp, sohbet listesinde fotoğrafın küçük bir önizlemesini gösterecek. "Fotoğraf" etiketi ise kaldırılmayacak ve küçük görselin yanında yer almaya devam edecek.

Böylece kullanıcı hem gönderilen içeriğin bir fotoğraf olduğunu görebilecek hem de fotoğrafın kendisi hakkında görsel bir fikir edinebilecek. Küçük önizleme, mevcut sohbet listesi düzeninin yanında fazla alan kaplamayacak şekilde gösteriliyor.

VİDEO MESAJLARI DA AYNI SİSTEME DAHİL

Medya önizleme özelliği yalnızca fotoğraflarla sınırlı değil. Bir videonun konuşmadaki son mesaj olması halinde de sohbet listesinde videoya ait küçük bir görsel önizleme gösteriliyor.

Fotoğraflarda olduğu gibi "Video" etiketi de önizlemenin yanında kalmaya devam ediyor. Böylece kullanıcı içeriğin fotoğraf değil video olduğunu doğrudan görebiliyor.

Özellikle farklı sohbetlerde kısa süre içinde birden fazla video alan kullanıcıların, aradıkları konuşmayı sohbet listesinden daha kolay ayırt edebileceği belirtiliyor.

ÇIKARTMALAR DA SOHBET LİSTESİNDE GÖRÜLEBİLECEK

WhatsApp aynı sistemi çıkartmalara da uyguluyor. Bir çıkartma konuşmadaki son mesaj olduğunda, kullanıcı artık yalnızca "Çıkartma" etiketini görmek yerine gönderilen çıkartmanın küçük önizlemesini de sohbet listesinde görebilecek.

"Çıkartma" etiketi yine görünür durumda kalacak. Ancak kullanıcı, bir kişi veya gruptan hangi çıkartmanın geldiğini konuşmayı açmadan anlayabilecek.

SOHBETİ AÇMADAN SON MEDYA İÇERİĞİ ANLAŞILABİLECEK

Yeni küçük görsellerin temel amacı, kullanıcının son alınan medya içeriğini sohbet listesinden daha hızlı tanıyabilmesini sağlamak. Fotoğraf, video veya çıkartmanın kendisi küçük ölçekte gösterildiği için yalnızca içerik türünü belirten metne bakmak gerekmeyecek.

Bu değişiklik aynı zamanda WhatsApp'ın sohbet listesindeki son mesaj önizlemesini daha bilgilendirici hale getiriyor. Kullanıcılar, birinin ne tür bir medya gönderdiğini görmekle kalmayıp içeriğin kendisine ilişkin küçük bir görsel önizleme de görebilecek.

ÖZELLİK ŞİMDİLİK BAZI BETA KULLANICILARINDA

Sohbet listesindeki medya önizlemeleri, Google Play Store üzerinden en güncel WhatsApp beta sürümünü yükleyen bazı beta kullanıcılarına sunuluyor.

Ancak özellik henüz tüm beta kullanıcılarının hesabında görünmeyebilir. WhatsApp yeni sistemi seçili kullanıcılara kademeli olarak dağıtıyor.

Şirketin sohbet listesindeki medya önizlemelerini tüm kullanıcılara ne zaman sunacağı ise henüz açıklanmadı.