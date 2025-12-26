HABER

WhatsApp'ta "bağlı cihazlar" menüsü değişiyor: Kolunuzdaki saati bile göreceksiniz!

WhatsApp, yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Şimdi ise iOS için WhatsApp beta 25.37.10.71 sürümünde WhatsApp'ın yeni bir özelliği daha göründü. İşte WhatsApp'ın iOS betasında görünen özelliği ve detayları...

Enes Çırtlık

WhatsApp, popüler sosyal medya platformlarından biri. Milyarlarla sayılan kullanıcı sayısına sahip olan platform, kullanıcılarının işini kolaylaştırmak adına yeni özellikler üzerinde de çalışıyor. Bu özelliklerden biri ise iOS için WhatsApp beta'nın 25.37.10.71 sürümünde ortaya çıktı.

WABetaInfo'da yer alan bilgilere göre, bu özellik, kullanıcıların hesaplarına bağlı "çevre birimlerini" (peripherals) izlemelerine olanak tanıyan bir özellik.

WHATSAPP'IN YENİ ÖZELLİĞİ BÖYLE GÖRÜNÜYOR

Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görülebileceği gibi, bazı beta test kullanıcıları artık WhatsApp hesaplarına bağlı Apple Watch gibi çevre birimlerinin bir listesine erişebiliyor. Çevre birimleri listesi, kullanıcıların hesaplarıyla ilişkili tüm cihazları gördüğü "Bağlı Cihazlar" bölümünde bulunuyor.

Standart bağlı cihazlar için görüntülenen bilgilere benzer şekilde, her çevre birimi girişi, cihazın adı ve en son ne zaman aktif olduğu gibi ayrıntıları içeriyor. Şu anda desteklenen tek çevre birimi Apple Watch uygulaması olduğu için, bu yeni bölümün altında tek bir giriş olarak Apple Watch görünüyor.

Ancak çevre birimleri, standart bağlı cihazların aksine WhatsApp ayarları üzerinden manuel olarak kaldırılamıyor. Bir çevre biriminin eşleşmesini kaldırmak için kullanıcıların ilgili uygulamayı cihazın kendisinden (örneğin saatten) silmesi gerekiyor.

WhatsApp hesabına bağlı çevre birimlerini görüntüleyen bu özellik, şu anda TestFlight'tan en son WhatsApp iOS beta güncellemesini yükleyen bazı kullanıcılar için mevcut. Ancak WABetaInfo, App Store sürümündeki kullanıcıların da uygulamanın ayarlarında çevre birimleri listesini görebileceğini söylüyor.

WhatsApp'ın bu özelliği yavaş yavaş daha geniş bir kitleye sunması bekleniyor.

